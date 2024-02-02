Врач: капуста и оливки помогут коже восстановиться после зимы

Чтобы восстановить кожу после зимы, важно пополнять запасы жидкости в ней. Для этого желательно выпивать не менее 1,5–2 л чистой воды в день. Дополнительную влагу можно брать из таких продуктов, как огурцы, кабачки, сельдерей и листовая зелень.