Эндокринолог напомнила о полезных свойствах чая каркаде

Эксперт «Роскачества», врач-эндокринолог, диетолог Елена Сюракшина рассказала о полезных свойствах чая каркаде и о том, как правильно его употреблять.

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Она напомнила, что в каркаде нет кофеина, но есть много антиоксидантов, которые защищают организм от свободных радикалов.

Полезен напиток из цветков гибискуса для сердечно-сосудистой системы. В чае есть флавоноиды, отвечающие за снижение уровня холестерина в крови и благотворно влияющие на кровообращение. Есть в каркаде и полезные для сердца калий и магний.

Содержащиеся в цветках кислоты позволяют решить и некоторые проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Здоровью глаз и кожи поможет витамин А. Его тоже много в каркаде.

Но у красного чая есть и противопоказания. Сюракшина советует не пить напиток из каркаде при гастритах и язвах в период обострения болезни.