Эндокринолог напомнила о полезных свойствах чая каркаде

Эндокринолог Сюракшина напомнила о полезных свойствах чая каркаде
Эксперт «Роскачества», врач-эндокринолог, диетолог Елена Сюракшина рассказала о полезных свойствах чая каркаде и о том, как правильно его употреблять.
Она напомнила, что в каркаде нет кофеина, но есть много антиоксидантов, которые защищают организм от свободных радикалов.
Полезен напиток из цветков гибискуса для сердечно-сосудистой системы. В чае есть флавоноиды, отвечающие за снижение уровня холестерина в крови и благотворно влияющие на кровообращение. Есть в каркаде и полезные для сердца калий и магний.
Содержащиеся в цветках кислоты позволяют решить и некоторые проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Здоровью глаз и кожи поможет витамин А. Его тоже много в каркаде.
Но у красного чая есть и противопоказания. Сюракшина советует не пить напиток из каркаде при гастритах и язвах в период обострения болезни.
Каркаде нельзя заваривать в металлических чайниках, поскольку металл может испортить вкус напитка. Чай можно заваривать горячей или холодной водой, а также варить. Но исключительно в стеклянной, керамической или фарфоровой посуде.