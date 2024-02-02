Диетолог предложил альтернативы «суперфудам»

Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Рустем Садыков утверждает, что здоровое питание не обязательно должно быть дорогостоящим. Он предлагает бюджетные альтернативы так называемым "суперфудам", которые пользуются популярностью среди сторонников здорового образа жизни.

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Согласно эксперту, можно успешно заменить дорогостоящие продукты на более доступные по цене, не теряя при этом в пользе и вкусе. Например, вместо красной икры можно использовать белую икру, молоки и печень, которые также являются богатыми источниками белка и омега-3 кислот. Также эксперт предлагает заменить дорогую красную рыбу на скумбрию, тунца или сардины, которые также содержат омега-3 и важные питательные вещества.

Садыков также рекомендует использовать гречку, амарант и пшено вместо киноа, а грецкие орехи и фундук вместо макадамии и пекана. Вместо экзотических фруктов он предлагает выбирать сезонные яблоки, хурму, клюкву, облепиху, а также привычные мандарины и апельсины. Квашеную капусту можно использовать вместо свежих помидоров и огурцов, а вместо ягод годжи - замороженные чернику, облепиху, клюкву, бруснику и ежевику.