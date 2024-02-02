Диетолог предложил альтернативы «суперфудам»
Кандидат медицинских наук и врач-диетолог Рустем Садыков утверждает, что здоровое питание не обязательно должно быть дорогостоящим. Он предлагает бюджетные альтернативы так называемым "суперфудам", которые пользуются популярностью среди сторонников здорового образа жизни.
Согласно эксперту, можно успешно заменить дорогостоящие продукты на более доступные по цене, не теряя при этом в пользе и вкусе. Например, вместо красной икры можно использовать белую икру, молоки и печень, которые также являются богатыми источниками белка и омега-3 кислот. Также эксперт предлагает заменить дорогую красную рыбу на скумбрию, тунца или сардины, которые также содержат омега-3 и важные питательные вещества.
Садыков также рекомендует использовать гречку, амарант и пшено вместо киноа, а грецкие орехи и фундук вместо макадамии и пекана. Вместо экзотических фруктов он предлагает выбирать сезонные яблоки, хурму, клюкву, облепиху, а также привычные мандарины и апельсины. Квашеную капусту можно использовать вместо свежих помидоров и огурцов, а вместо ягод годжи - замороженные чернику, облепиху, клюкву, бруснику и ежевику.
Таким образом, эксперт подчеркивает, что здоровое питание может быть доступным для всех, несмотря на распространенное мнение о значительных расходах на продукты.