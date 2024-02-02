Нутрициолог назвала пять идеальных и простых завтраков для похудения

Идеальный завтрак — сытный, полезный и быстрый в приготовлении. Рецептами для правильного начала дня с «Вечерней Москвой» поделилась нутрициолог Катерина Кузина.

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Овсяноблин

Любимый завтрак многих блогеров. Что абсолютно заслуженно, потому что он имеет в своем составе все необходимое для первого приема пищи. К тому же вы можете добавлять к нему либо красную рыбу, либо сыр, либо фрукты.

Готовить овсяноблин быстро и просто. Измельчите три столовые ложки овсянки в блендере или кофемолке, добавьте одно яйцо, четверть стакана молока, приправы по вкусу. Полученную смесь выложите на сковородку без добавления масла (или же можно добавить немного кокосового). Начинку можно положить во время жарки и сложить овсяноблин пополам. Также можно приготовить овсяноблин в вафельнице.

Банановые оладьи

Еще одно сытное блюдо, которое готовится в считаные минуты. Банан разомните вилкой, добавьте овсяную или рисовую муку и одно яйцо. Жарьте на умеренном огне на кокосовом масле. Подавать такие оладьи можно с нежирной сметаной или медом. С этим блюдом можно смело выпить чашку кофе с кокосовым молоком.

Запеканка из творога

Это блюдо можно приготовить даже в микроволновке — для тех, кто всегда торопится. Смешайте творог с яйцом, добавьте немного сухофруктов (идеально — изюм или чернослив). Можете добавить немного манки, но и без нее у вас получится достаточно сытное блюдо.

Гранола

Гранола полезна для завтрака, но только не магазинный вариант. Если вы посмотрите состав того, что продается уже готовым, то сами не захотите это есть. К тому же самостоятельно приготовить гранолу совсем не сложно. Возьмите овсяные хлопья, добавьте туда семечки или орехи. После этого приготовьте отдельно сироп — к меду и кокосовому маслу добавьте корицу, ваниль, чуточку соли. Сироп смешать с хлопьями и отправить в духовку минут на 30–40. Гранолу можно готовить загодя вечером, либо с утра, пока вы собираетесь на работу.

Яйца