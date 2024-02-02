Эксперт назвала неочевидные продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Тропические фрукты, мед, хлеб, шоколад, приправы и пряности не рекомендуется хранить в холодильнике. Об этом Москве 24 рассказала специалист Государственной инспекции столицы по качеству сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (МосГИК) Елена Павлова.

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По ее словам, тропические фрукты чувствительны к пониженным температурам, поэтому лучше держать их при комнатной в прохладном месте.

Хранение в холодильнике вызывает застуживание тропических плодов. К примеру, у бананов чернеет кожура после согревания до комнатной температуры. У ананаса будет коричневатый цвет стержня и мякоти около него. Появится сероватость в окраске кожуры и листьев султана. На кожуре грейпфрута будут многочисленные коричневые пятна, а мякоть авокадо приобретет серовато-коричневый цвет.

Жидкий мед, который лежит на полке магазина без охлаждения, также не рекомендуется хранить при низких температурах.

"Если убрать мед в холодильник, произойдет кристаллизация продукта. При этом его пищевые, биологические и питательные свойства не ухудшатся. Если вы предпочитаете, чтобы мед дольше оставался в жидком виде, – избегайте резких температурных колебаний. Лучше хранить его в темном месте, где температура составляет не выше 20 градусов", – посоветовала специалист.

Приправы, пряности и другие продукты с низкой влажностью и высокой пористостью нельзя хранить в холодильнике. Они впитают в себя влагу и посторонние запахи, что приведет к частичной или полной утрате ароматичности и специфического вкуса.

Также Павлова не советует держать в холодильнике хлеб. Если продукт необходимо долго хранить, лучше положить его в морозилку.

"В упаковке с перфорацией или без упаковки в холодильнике изделие быстро зачерствеет. Кроме того, впитает запахи других продуктов. Если упаковать хлеб в плотный полимерный пакет без доступа воздуха и убрать в холодильник, то в условиях повышенной влажности корка потеряет твердость и возрастет вероятность развития плесневых грибов. Если необходимо долго хранить изделие – отправьте его в морозилку", – объясняет эксперт.

Еще один неочевидный продукт, который не стоит хранить в холодильнике, – это шоколад.

Из-за способности шоколада впитывать запахи, держать его в холодильнике не рекомендуется. Также для лакомства недопустимы резкие колебания температуры. Это вызывает "поседение" шоколада. То есть на его поверхности образовывается белый налет. Храните шоколад в темном месте отдельно от продуктов, обладающих специфическим запахом. Чаще всего производитель указывает температуру в диапазоне 18 плюс-минус три градуса.