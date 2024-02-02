Эксперт Каплунов: Употребление сырой рыбы может вызвать заболевания ЖКТ

В сырой рыбе могут оказаться паразиты, а кроме того, она может накапливать.

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Лидер направления технологий сети ресторанов японской и азиатской кухни MYBOX Максим Каплунов рассказал, чем полезны японские блюда, получившие широкое распространение за рубежом, и почему опасно часто есть сырую рыбу.

В беседе с Pravda.Ru эксперт объяснил, что в суши и роллах содержится животный белок, которые улучшает работу сердечно-сосудистой системы, снижая риски инсульта и артериальной гипертензии, а рис, овощи и водоросли нори содержат много клетчатки, регулируют уровень холестерина в крови и выводят токсины.

Тем не менее эти блюда могут доставить неприятности. В сырой рыбе и других морепродуктах могут быть бактерии и паразиты, которые провоцируют заболевания желудочно-кишечного тракта.

Также нужно учитывать уровень загрязнения морей и океанов токсинами и тяжелыми металлами. Если есть много рыбы, которая накапливает в себе вредные вещества, можно получить острое пищевое отравление. Особенно это касается детей, беременных и людей с ослабленным иммунитетом.