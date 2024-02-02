Полчаса и готово. Выпекаем молочный коржик

Молочный коржик — отличный способ побаловать домочадцев или угостить коллег, удивив их своими кулинарными навыками. Много времени приготовление этого десерта не займет, а вот его вкус запомнится всем надолго.

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Ингредиенты: Яйца — 2 шт.

Сахар — 200 г.

Сливочное масло — 100 г.

Мука — 500 г.

Разрыхлитель — 10 г.

Молоко — 80 мл.

Как готовить:

Смешать сахар и размягченное сливочное масло. Добавить 1 яйцо, разрыхлитель, молоко и взбить. Добавить муку и замесить мягкое тесто.

Из полученного теста раскатать пласт шириной 6–7 мм. Выдавить коржики формой для кекса, выложить на противень (на пекарскую бумагу или на смазанную маслом поверхность противня).