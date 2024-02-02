Полчаса и готово. Выпекаем молочный коржик
Молочный коржик — отличный способ побаловать домочадцев или угостить коллег, удивив их своими кулинарными навыками. Много времени приготовление этого десерта не займет, а вот его вкус запомнится всем надолго.
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 200 г.
- Сливочное масло — 100 г.
- Мука — 500 г.
- Разрыхлитель — 10 г.
- Молоко — 80 мл.
Как готовить:
Смешать сахар и размягченное сливочное масло. Добавить 1 яйцо, разрыхлитель, молоко и взбить. Добавить муку и замесить мягкое тесто.
Из полученного теста раскатать пласт шириной 6–7 мм. Выдавить коржики формой для кекса, выложить на противень (на пекарскую бумагу или на смазанную маслом поверхность противня).
Коржики смазать яйцом и выпекать около 15 минут при температуре 190–200 °С. Важно: достать коржики нужно, когда они зарумянятся.