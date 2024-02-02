Названы самые полезные для здоровья жирные продукты

Врачи утверждают, что не все виды жира вредят здоровью. Продукты, в составе которых есть жир, также содержат незаменимые жирные кислоты, играющие важную роль в здоровье мозга, сердца, глаз, в поддержании иммунитета. И вот какая это пища.

Оливковое масло. Оно богато мононенасыщенными жирами. В частности, оливковое масло первого холодного отжима содержит полезные антиоксиданты и более 30 различных полифенолов. Некоторые исследования показывают, что это масло помогает поддерживать здоровый вес.

В ходе ещё одного исследования выяснилось, что у тех, кто регулярно употреблял оливковое масло, снизилась вероятность развития диабета 2 типа на 22%.

Миндаль. В обзорной статье, опубликованной в журнале Nutrients, отмечается, что благодаря добавлению в ежедневный рацион миндаля можно снизить уровень вредного холестерина и улучшить здоровье сердца. Другое исследование показало, что когда люди съедали 20 г миндаля перед завтраком, обедом и ужином, у них были более низкий уровень сахара в крови, уровень инсулина, меньшая масса тела, меньше жировых отложений по сравнению с теми, кто в свой рацион этот продукт не добавлял.

Миндальное масло. Пищевой профиль у этого масла такой же, как у миндаля. В нём много мононенасыщенных жиров и всего 1 г насыщенных на столовую ложку. Также миндальное масло считается отличным источником витамина Е.

Органическое молоко. Оно известно тем, что содержит высококачественный белок и кальций. Также молоко, полученное от коров травяного откорма, отличается лучшим составом в целом по сравнению с молоком от коров, которые не пасутся на пастбище.

Авокадо. Исследования демонстрируют, что те, кто ест авокадо, могут снизить вероятность приобрести лишний вес, улучшить показатели сахара в крови. Это позволит снизить риск возникновения диабета, улучшит состояние сердца.

Льняное семя. Они содержат жирные кислоты омега-3, которые, как показывают исследования, уменьшают общее воспаление и играют важную роль в поддержании здоровья мозга, глаз. Также семена льна снижают уровень холестерина, вероятность развития диабета, некоторых видов рака, улучшить состояние суставов.

Грецкие орехи. Это единственный вид орехов с высоким содержанием омега-3 альфа-линоленовой кислоты. Одно исследование доказало, что грецкие орехи могут улучшить когнитивные функции у пожилых.

Лосось. Американская кардиологическая ассоциация и Рекомендации по питанию для американцев отмечают, что в неделю нужно есть хотя бы две порции рыбы, особое внимание уделяя жирной рыбе.

Тунец. Органы здравоохранения рекомендуют его есть из-за высокого содержания жирных кислот омега-3. Они защищают от болезней сердца, некоторых видов рака и системного воспаления. Также в тунце много витамина D, который нужен для здорового иммунитета.

Целые яйца. Ранее считалось, что яйца вредят здоровью, так как в них много холестерина. Но в более современных исследованиях уже отмечается, что эти продукты приносят пользу сердцу и организму в целом.