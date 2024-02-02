Диетолог объяснила, почему россиянам стоит есть верблюжатину

Мясо верблюда стоит употреблять в пищу из-за уникальных свойств: продукт регулирует уровень сахара в крови, улучшает работу ЖКТ, укрепляет ЦНС, а также подходит для детского питания и входит в постоперационные диеты, рассказала NEWS.ru диетолог Людмила Микитюк. Она отметила, что верблюжатина отличается повышенным содержанием железа. По ее словам, можно употреблять в пищу не только мясо верблюда, но и печень с почками.

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В мясе верблюда практически нет холестерина и жиров, однако много белка, витаминов и минералов, особенно железа. Оно полезно больным после операций, детям, а также «сердечникам». Кроме того, верблюжатина укрепляет иммунитет, ЦНС, улучшает работу ЖКТ и регулирует уровень сахара в крови, — сказала Микитюк.

Ранее врач-флеболог Максим Абасов заявил, что употребление лука и чеснока может поспособствовать рассасыванию тромбов, образовавшихся в сосудах. По его словам, они способствуют уменьшению вязкости крови, что предотвращает ее загустение. Кроме того, пользу для здоровья несет свекла. От шпината и брокколи же следует отказаться, считает врач.