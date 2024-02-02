Как правильно разогревать еду в микроволновой печи

Микроволновка есть почти в каждой семье. С ее помощью можно не только разогреть еду, но и приготовить целые блюда.

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О том, как правильно разогревать и готовить еду в микроволновой печи, — в материале «Рамблера».

Микроволновые печи позволяют значительно ускорить время приготовления пищи по сравнению с большинством других методов. А еще они менее энергоемки, чем духовые шкафы и варочные панели, поэтому позволяют сэкономить на газе и электроэнергии.

Если у вас цифровая микроволновая печь, то она позволяет точно устанавливать программу и время приготовления, а также менять настройки нагрева в некоторых приборах.

Не кладите в печь металлические предметы

Никогда не кладите в микроволновую печь металлические предметы. Например, фольгу, столовые приборы или любую посуду с металлическим декором. Металл отражает микроволны и загорается — это частая причина пожаров на кухне, а пожары на кухне быстро перерастают в пожары в доме. Это также касается посуды с позолотой и отражающими элементами.

Посуда, пригодная для микроволновой печи, должна быть помечена соответствующим значком, однако стеклянная и керамическая посуда обычно безопасна для микроволновой печи, даже если на ней нет соответствующего символа или обозначения.

Разогревайте еду по частям

Крупные и более плотные продукты, такие как крахмалистые овощи и толстые куски мяса, требуют большего времени приготовления, чем мелкие. Чтобы не пережарить одни продукты и не недожарить другие, имеет смысл разделить их на части и начинать с более крупных, добавляя по мере приготовления ингредиенты поменьше, чтобы все было достаточно разогрето к тому моменту, когда блюдо приготовится.

Найдите для приготовления блюда посуду или тарелку, пригодную для микроволновой печи, и разложите продукты как можно более равномерно в один слой. Поскольку пища по внешним краям блюда будет готовиться быстрее, чем в центре, старайтесь, по возможности, располагать самую толстую часть пищи в направлении от центра блюда.

Накрывайте жидкие блюда пленкой

При приготовлении блюд с высоким содержанием жидкости, таких как макароны, рис или супы, накройте их пищевой пленкой и проткните ее, чтобы удержать жидкость и дать теплу выйти — это предотвратит нежелательный «взрыв».

Некоторые повара советуют также поставить миску или кружку, в которой вы готовите, на вторую тарелку, чтобы собрать все, что перельется через край.

Не ешьте еду сразу после того, как достали ее из микроволновки