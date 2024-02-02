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Как убрать горечь из салатных листьев? Есть 2 способа

Роскачество: горечь из салата убрать можно солью или лимоном. Одним из самых простых в приготовлении и полезных блюд считается овощной салат, который легко быстренько нарезать, а клетчатки в нём, витаминов и минералов будет выше крыши.

Как убрать горечь из салатных листьев? Есть 2 способа
© Secretmag.ru

Однако иногда случается неприятное — у салатных листьев появляется горечь, и что тогда с ними делать, не выкидывать же? Есть два лайфхака.

Специалисты Роскачества предложили два варианта, как убрать горечь из салатных листьев.

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Первый способ:
  • листья салата сложить в миску;
  • слегка посолить (1 ст. л. соли на 1 л воды); - залить ледяной водой на 30 40 минут;
  • промыть листья салата и тщательно обсушить.
Второй способ:
  • замочить листья в холодной воде;
  • добавить пару капель лимонного сока или уксуса;
  • держать салат в таком растворе около 30 минут.

А если листья не горчат, но хочется сделать их максимально вкусными, то и для этого есть лайфхак. Нужно:

  • поставить салат в воду на 2 часа вместе с корнями;
  • и затем ещё на 2 часа, но уже отрезав корни.
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