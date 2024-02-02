Пять оригинальных рецептов итальянской пасты

В тоскливые февральские дни хочется очутиться где-нибудь на юге Италии и греться под солнечными лучами. «Клопс» собрал подборку оригинальных паст, которые перенесут вас в страну искусства и вина.

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1. Фарфалле с кальмарами

Это не самое диетическое блюдо, но если всю жизнь ограничивать себя в гастрономических удовольствиях — до добра это не доведёт. Яркая во всех вкусовых отношениях еда определённо напомнит вам, что лето уже близко.

Ингредиенты

Кальмары – 2 штуки;

Лук репчатый – полголовки;

Помидоры резаные – 150 г;

Вяленые томаты – 6-7 штук;

Паста том-ям – 1 чайная ложка;

Фарфалле (или любые другие макароны) – полпачки.

Способ приготовления

Кальмаров и лук порезать и обжарить, пока лук не станет прозрачным, не зажаривая. Можно использовать масло от вяленых томатов. В это время поставить варить макароны.

Добавить всё помидорное, вяленые предварительно нарезать соломкой. Добавить пасту том-ям. Всё перемешать и потомить на сковородке 5-7 минут. Добавить предварительно отваренные макароны, перемешать, прогреть.

2. Пенне с беконом

Это блюдо подойдёт тем, кто очень любит карбонару, но хочется как-то разнообразить её вкус. Оливки добавляют лёгкой и очень игривой кислинки, которая отличная справляется с этой задачей.

Ингредиенты

Бекон (можно взять ветчину) — 250 г;

Оливки и маслины — где-то по полбанки каждого;

Пенне — 2/3 пачки;

Сливки — 250 мл;

Сыр — 100 г;

Сушёные травы (базилик, орегано) и чёрный душистый перец.

Способ приготовления

В кастрюлю с солью и кипящей водой закинуть пенне. В это время нарезать бекон на квадратики и отправить обжариваться на сковородку. Как только бекон подрумянится, выключить газ и дать немного остыть. После добавить туда сливки и нарезанные кольцами оливки.

Немного подогреть на медленном огне и добавить тёртый сыр (не высыпайте весь — немного нужно оставить для подачи), пенне, соль и специи. Дать пару минут всему потомиться и можно выкладывать на тарелку.

3. Паста с митболами и брокколи

Если знакомые нам тефтельки назвать красивым словом митболы, то дети будут есть такую пасту гораздо охотнее. К тому же именно так их называют в Италии, а значит, у нас получается настоящая итальянская паста.

Ингредиенты

Фарш из индейки — 400 г;

Репчатый лук — 1 средняя головка;

Яйцо — 1 штук;

Брокколи — 1/2 небольшого вилка или 1/3 пачки замороженных;

Пенне из твёрдых сортов пшеницы или спагетти — 1/2 пачки;

Сливки 20% — 20 мл;

Мука — 2 ст л;

Итальянские травы;

Пармезан — 50 г.

Способ приготовления

Лук пропустить через мясорубку или пробить в блендере, смешать с фаршем, добавить яйцо, посолить. Если вы готовите для взрослых, можно добавить чёрного перца или смесь перцев. Хорошенько выместить фарш. Скатать маленькие шарики и обвалять их в муке.

Митболы обжарить на хорошо разогретой сковородке со всех сторон, но не доводить до готовности. Залить сливками и потушить. Брокколи разобрать на соцветия, отварить до стадии альденте, слить воду. Макароны отварить до той же стадии недоварённости.

Добавить пенне и брокколи к митболам, аккуратно перемешать, добавить итальянские травы, посолить по вкусу и прогреть в течение 5 минут. При подаче посыпать тёртым пармезаном.

4. Паста кончигли с тунцом и зелёным горошком

Лёгкая средиземноморская паста с очень нежным вкусом.

Ингредиенты Макароны кончигли (можно и любые другие) — 2/3 пачки;

Консервированный тунец (не в масле) — 1 банка;

Замороженный зелёный горошек — 200 г;

Томаты свежие или консервированные резанные в собственном соку — 200 г;

Чеснок — 2 зубчика;

Сливки — 150 мл;

Лимонный сок — 1 чайная ложка;

Любая смесь итальянских трав и розовый перец.

Способ приготовления

Макароны отправить вариться в подсоленной воде — они должны быть слегка недоваренными, а в это время на разогретую сковородку закинуть томаты (если берёте свежие, то лучше их разрезать), два раздавленных ножом зубчика чеснока и специи.

Через 10 минут добавить туда горошек и томить под крышкой ещё 5 минут. После дать немного остыть и влить сливки, подогреть и можно добавлять макароны и тунец, предварительно взбрызнутый лимоном. Макаронам надо дать несколько минуть напитаться соусом и можно подавать на стол.

5. Паста с курицей, брокколи и болгарским перцем

Не каждого ребёнка заставишь есть брокколи, да и овощи в целом, а паста — это отличная маскировка полезной пищи. Нежный сливочный вкус способен провести любого привереду.

Ингредиенты

Макароны (можно выбрать любые, но спагетти и фетучини тяжело перемешивать) — 2/3 пачки;

Куриная грудка — 1 штука (большая);

Брокколи — 200 г;

Болгарский перец — 1 штука;

Сливки — 400 мл;

Сыр — 100 г;

Итальянские травы и розовый перец.

Способы приготовления

Пока макароны варятся в подсоленной воде, нарезаем куриную грудку на кубики и маринуем в масле и специях 5 минут. После обжариваем на раскалённой сковородке так, чтобы мясо быстро «закупорилось» и не стало сухим. Откладываем курицу и на этой же сковороде «размораживаем» брокколи — всю жидкость выпаривать не обязательно, в это время можно ломтиками нарезать болгарский перец.