Врачи рассказали, кому зеленый чай нужно пить с осторожностью

Зеленый чай известен своими целебными свойствами, однако есть люди, которым к этому напитку надо относиться с осторожностью.

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В зеленом чае содержится антиоксидант EGCG, который помимо стимулирующего эффекта, снижает риск заболевания синдромом Альцгеймера, онкологией.

Также зеленый чай отличается высоким содержанием теина (чайного кофеина). Поэтому гипертоникам нужно быть очень осторожными при употреблении этого чая.

Эксперты рекомендуют пить не более 1-2 чашек в первой половине дня. При этом напиток не должен быть крепким и его желательно остудить. Тогда стимулирующий эффект снижается и не влияет на давление, сообщает «Общественная служба новостей».