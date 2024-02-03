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Красивый зимний десерт: готовим мандариновый чизкейк

Пока в доступе сочные, вкусные и ароматные мандарины, обязательно приготовьте этот прекрасный чизкейк с мандариновой прослойкой! Печь его вам не придется, запаситесь немного терпением, тогда получите умопомрачительный результат.

Красивый зимний десерт: готовим мандариновый чизкейк
© Eva.ru

Ингредиенты:

Для основы:

  • 210 г песочного печенья;
  • 10 г какао;
  • 70 мл молока.
Для сливочно-творожного суфле:
  • 250 г сливок (33%);
  • 200 гсливочного творожного сыра;
  • 70 г сахарной пудры;
  • 10 г порошкового желатина;
  • 100 мл холодной воды.

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Для мандаринового слоя:
  • 400 г мандаринов;
  • 60 г сахара;
  • 5 г порошкового желатина;
  • 50 мл воды;
  • веточка розмарина.

Процесс приготовления:

  1. Для основы печенье хорошо размять до мелкой крошки (или пробить блендером). Всыпать в крошку какао и хорошо перемешать. Добавить молоко, замесить тесто.
  2. Дно разъемной формы застелить пергаментом. Смазать дно и бока формы растительным маслом.
  3. На дно формы выложить тесто и утрамбовать. Убрать в морозилку на 10-15 минут.
  4. Для сливочно-творожного слоя суфле сливки взбить с сахарной пудрой, добавить сливочный творожный сыр и еще раз взбить. Желатин залить холодной водой для набухания. После того как желатин набухнет, переложить в сотейник и прогреть до растворения.
  5. Горячий желатиновый сироп влить тонкой струйкой в сливочную массу. При этом вращение миксера должно быть на средних оборотах.
  6. Вылить сливочную массу в форму с основой. Убрать в холодильник на 2-3 часа.
  7. Для мандаринового слоя желатин залить холодной водой для набухания.
  8. Мандарины очистить (можно не очищать от кожуры, будет еще ароматнее), пробить с сахаром в блендере до пюре.
  9. Поставить в сотейники на медленный огонь, добавить целую веточку розмарина. Варить около 2 минут.
  10. Добавить набухший желатин, перемешать и снять с огня. Убрать веточку розмарина. Остудить, помешивая.
  11. На стабильный (после 2-3 часов в холодильнике) сливочный слой вылить мандариновый соус.
  12. Убрать в холодильник на 8-9 часов.
Еда