Красивый зимний десерт: готовим мандариновый чизкейк
Пока в доступе сочные, вкусные и ароматные мандарины, обязательно приготовьте этот прекрасный чизкейк с мандариновой прослойкой! Печь его вам не придется, запаситесь немного терпением, тогда получите умопомрачительный результат.
Ингредиенты:
Для основы:
- 210 г песочного печенья;
- 10 г какао;
- 70 мл молока.
Для сливочно-творожного суфле:
- 250 г сливок (33%);
- 200 гсливочного творожного сыра;
- 70 г сахарной пудры;
- 10 г порошкового желатина;
- 100 мл холодной воды.
Для мандаринового слоя:
- 400 г мандаринов;
- 60 г сахара;
- 5 г порошкового желатина;
- 50 мл воды;
- веточка розмарина.
Процесс приготовления:
- Для основы печенье хорошо размять до мелкой крошки (или пробить блендером). Всыпать в крошку какао и хорошо перемешать. Добавить молоко, замесить тесто.
- Дно разъемной формы застелить пергаментом. Смазать дно и бока формы растительным маслом.
- На дно формы выложить тесто и утрамбовать. Убрать в морозилку на 10-15 минут.
- Для сливочно-творожного слоя суфле сливки взбить с сахарной пудрой, добавить сливочный творожный сыр и еще раз взбить. Желатин залить холодной водой для набухания. После того как желатин набухнет, переложить в сотейник и прогреть до растворения.
- Горячий желатиновый сироп влить тонкой струйкой в сливочную массу. При этом вращение миксера должно быть на средних оборотах.
- Вылить сливочную массу в форму с основой. Убрать в холодильник на 2-3 часа.
- Для мандаринового слоя желатин залить холодной водой для набухания.
- Мандарины очистить (можно не очищать от кожуры, будет еще ароматнее), пробить с сахаром в блендере до пюре.
- Поставить в сотейники на медленный огонь, добавить целую веточку розмарина. Варить около 2 минут.
- Добавить набухший желатин, перемешать и снять с огня. Убрать веточку розмарина. Остудить, помешивая.
- На стабильный (после 2-3 часов в холодильнике) сливочный слой вылить мандариновый соус.
- Убрать в холодильник на 8-9 часов.