Названы продукты для хорошего настроения

Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова напомнила, что настроение улучшают нейротрансмиттеры. Это биологически активные химические вещества, которые воздействуют на центральную нервную систему. К таким веществам относятся серотонин, дофамин, эндорфин, триптофан, норэпинефрин.

Наиболее важные продукты, которые способствуют улучшению настроения, — курятина и говядина, рыба жирных сортов (форель, лосось, тунец), морская капуста, бананы, орехи, темный шоколад, овсяная и гречневая каши, сельдерей.