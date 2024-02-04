Названы продукты для хорошего настроения
Врач-гастроэнтеролог Дарья Утюмова напомнила, что настроение улучшают нейротрансмиттеры. Это биологически активные химические вещества, которые воздействуют на центральную нервную систему. К таким веществам относятся серотонин, дофамин, эндорфин, триптофан, норэпинефрин.
Наиболее важные продукты, которые способствуют улучшению настроения, — курятина и говядина, рыба жирных сортов (форель, лосось, тунец), морская капуста, бананы, орехи, темный шоколад, овсяная и гречневая каши, сельдерей.
Напитки, влияющие на улучшение настроения, — зеленый чай, вода с лимоном, имбирный чай, гранатовый сок, какао и кофе, пишут «Известия».