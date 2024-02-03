Мясников объяснил, какой курицей можно отравиться насмерть

Одним из преимуществ мяса курицы, а особенно цыпленка, является низкая калорийность. В нем также содержатся цинк и другие полезные микроэлементы. Однако неправильный выбор мяса или способ приготовления может привести к опасным последствиям для здоровья, рассказал врач Александр Мясников.

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Во время своей авторской программы Мясников ответил на самые популярные вопросы, например о том, можно ли есть мясо курицы во время пандемии птичьего гриппа. Оказалось, что употреблять его можно лишь после хорошей термической обработки. Если курица не прожарена, то ею можно отравиться насмерть.

«Если вы пожарили курицу, а у нее прожилка красного мяса где-то на косточке, такая курица в употребление не идет», – предупредил ведущий.

Также зрителям было интересно узнать, стоит ли мыть мясо птицы перед приготовлением. Мясников отметил, что ввиду гигиенических соображений мыть любое мясо, в том числе и куриное, нельзя. Лишняя влага «убивает вкус, делает курицу рыхлой, и мясо тоже портится моментально». А вредные элементы, которые находятся на мясе, все равно испарятся при жарке, объяснил врач.

Доктор Мясников дал несколько советов, как выбирать продукт. Во-первых, лучше остановить свой выбор на птице от известных производителей. Хотя там и есть антибиотики и другие не очень полезные вещества, тем не менее товар выпускают согласно технологиям и стандартам. Во-вторых, не стоит брать курицу у незнакомых фермеров, которые могут пичкать птицу гормонами и другими препаратами. Если приобретать мясо у фермеров, то только у проверенных.