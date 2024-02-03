Молоко при гастрите и болях в желудке: польза или вред?

Разбираем популярный метод при гастрите и других болезнях пищеварительной системы.

© Чемпионат.com

Молоко — один из самых популярных напитков в мире. Оно богато кальцием, белками, витаминами D и B12, а также другими питательными веществами, необходимыми для здоровья костей, зубов, мышц и кожи.

Несмотря на эти преимущества, употребление кисломолочного продукта может нанести и вред организму. Так, у некоторых людей может развиться непереносимость лактозы или аллергия на белковые компоненты.

Установлено, что около 75% людей неспособны перерабатывать лактозу. Это состояние вызывает неприятные симптомы, среди которых вздутие живота, повышенное газообразование, диарея и тошнота.

Кроме того, некоторые виды молока содержат высокий уровень насыщенных жиров, которые в больших количествах могут быть вредными для сердца. При сердечно-сосудистых заболеваниях чрезмерное потребление напитка следует ограничить, поскольку он способен повышать уровень «плохого» холестерина, что может спровоцировать атеросклероз (отложение холестерина в просвете сосудов).

Но как же молоко влияет на желудок? Оказывает ли оно успокаивающее действие?

«Желудок в норме «успокаивать» не нужно. При появлении патологии возникают различные жалобы — боль в животе, ощущение дискомфорта после приёма пищи, раннее насыщение. Каждое из таких проявлений обусловлено различными заболеваниями, таким образом, единого рецепта быть не может».

По словам эксперта, в качестве лечебного препарата молоко использоваться не может. Мнение о том, что язву можно им вылечить, не более чем миф. Тем не менее при наличии такого патологического состояния, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), кисломолочный продукт действительно способен временно снимать симптомы.

Дело в том, что при ГЭРБ происходят забросы кислоты из желудка в пищевод, обжигая последний. Молоко смывает кислоту, уменьшая боль, но эффект при этом временный.

Необходимо помнить, что этот продукт также вызывает усиление секреции желудочного сока и увеличение кислотности, что может ухудшить состояние раздражённого желудка.

С учётом того, что у некоторых людей наблюдается непереносимость лактозы, употребление напитка может спровоцировать дополнительные проблемы с желудком.

Молоко — полезный и вкусный продукт, но лечить им различные гастроэнтерологические заболевания неправильно, отмечает Андрей Якушев. Тем не менее при хорошей переносимости на фоне патологического состояния пить его можно без ограничений.