Молоко при гастрите и болях в желудке: польза или вред?
Разбираем популярный метод при гастрите и других болезнях пищеварительной системы.
Молоко — один из самых популярных напитков в мире. Оно богато кальцием, белками, витаминами D и B12, а также другими питательными веществами, необходимыми для здоровья костей, зубов, мышц и кожи.
Несмотря на эти преимущества, употребление кисломолочного продукта может нанести и вред организму. Так, у некоторых людей может развиться непереносимость лактозы или аллергия на белковые компоненты.
Установлено, что около 75% людей неспособны перерабатывать лактозу. Это состояние вызывает неприятные симптомы, среди которых вздутие живота, повышенное газообразование, диарея и тошнота.
Кроме того, некоторые виды молока содержат высокий уровень насыщенных жиров, которые в больших количествах могут быть вредными для сердца. При сердечно-сосудистых заболеваниях чрезмерное потребление напитка следует ограничить, поскольку он способен повышать уровень «плохого» холестерина, что может спровоцировать атеросклероз (отложение холестерина в просвете сосудов).
Но как же молоко влияет на желудок? Оказывает ли оно успокаивающее действие?
«Желудок в норме «успокаивать» не нужно. При появлении патологии возникают различные жалобы — боль в животе, ощущение дискомфорта после приёма пищи, раннее насыщение. Каждое из таких проявлений обусловлено различными заболеваниями, таким образом, единого рецепта быть не может».
По словам эксперта, в качестве лечебного препарата молоко использоваться не может. Мнение о том, что язву можно им вылечить, не более чем миф. Тем не менее при наличии такого патологического состояния, как гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ), кисломолочный продукт действительно способен временно снимать симптомы.
Дело в том, что при ГЭРБ происходят забросы кислоты из желудка в пищевод, обжигая последний. Молоко смывает кислоту, уменьшая боль, но эффект при этом временный.
Необходимо помнить, что этот продукт также вызывает усиление секреции желудочного сока и увеличение кислотности, что может ухудшить состояние раздражённого желудка.
С учётом того, что у некоторых людей наблюдается непереносимость лактозы, употребление напитка может спровоцировать дополнительные проблемы с желудком.
Молоко — полезный и вкусный продукт, но лечить им различные гастроэнтерологические заболевания неправильно, отмечает Андрей Якушев. Тем не менее при хорошей переносимости на фоне патологического состояния пить его можно без ограничений.
Важно отметить, что реакция на молоко и другие продукты всегда индивидуальна. Что подходит одному человеку, может быть вредным для другого. Поэтому, если у вас есть проблемы с желудком, рекомендуется обратиться к гастроэнтерологу для получения индивидуальных рекомендаций.