Терапевт перечислил разжижающие и сгущающие кровь продукты

Сгущение крови в сосудах может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Но грамотный рацион позволяет этого избежать. «Вечерняя Москва» обсудила с врачом-терапевтом, кандидатом медицинских наук Андреем Кондрахиным, какие продукты способствуют разжижению и сгущению крови.

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По его словам, в организме человека в норме уже есть свертывающие и антисвертывающие системы. Они находятся в балансе, поэтому у человека не должно быть страха резкого сгущения крови.

— Однако есть крайне патологические состояния, в которых кровь становится густой. В этом случае нужно дополнить свой рацион разжижающими продуктами, — отметил специалист.

Разжижающие кровь продукты

Вещество, которое способно разжижать кровь, — салициловая кислота, рассказал терапевт. Поэтому рекомендуется есть:

малину;говяжью печень;чеснок.

— В большом количестве она содержится в малине. Если потреблять большое количество этой ягоды, кровь будет более жидкой и текучей. Говяжья печень содержит гепарин, который тоже благоприятно влияет на качество крови и разжижает ее. А в составе чеснока есть аллицин, поэтому он тоже обладает кроворазжижающим эффектом, — объяснил Кондрахин.

Водный баланс

Также в случае сгущения крови следует отследить свой водный баланс, посоветовал терапевт.

— Когда человек пьет недостаточно жидкости, кровь начинает густеть. Это говорит о том, что большое количество воды вышло из организма и доступной жидкости не хватило, чтобы сделать кровь более жидкой. Поэтому ключевой продукт, который нужно использовать для разжижения крови, — это вода, причем пить надо зимой и летом, — подчеркнул специалист.

При этом важно учитывать, что изменение рациона питания не приведет к глобальным изменениям состава крови, но может незначительно улучшить ее текучесть, уточнил Кондрахин.

Последствия сильного разжижения

По мнению врача, в домашних условиях сильно повлиять на текучесть крови довольно сложно, но возможно.

— Если все же человек переусердствовал, первый симптом, который укажет на избыточное разжижение — кровь из носа. Далее у человека могут начаться спонтанные кровотечения под кожей в виде синяков, а самым страшным последствием может стать инфаркт, — предупредил терапевт.

Сгущают кровь

Специалист также назвал и то, что, наоборот, сгущает кровь. Так, подобным свойством отличаются:

мясо; соленое; сладкое.