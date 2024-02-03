Названы два продукта, которые опаснее сахара и соли

Чипсы и копченые колбасные изделия вредны для здоровья человека из-за большого содержания в них канцерогенов, написал кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог Марк Гадзиян в своем Telegram-канале. Он отметил, что данные продукты даже более опасны, чем соль и сахар, однако совсем обойтись без последних нельзя.

Самая вредная еда — это чипсы и копченые колбасные изделия, в них больше всего канцерогенов. Сахар и соль вредны не менее, но без них обойтись совсем невозможно, следите за дозами и количеством в день, — написал Гадзиян.

Врач отметил, что в сутки необходимо выпивать не менее одного литра воды. В противном случае сильно повышается риск мочекаменной болезни и сгущения крови. Гадзиян указал и на вредность крепких спиртных напитков — они представляют большую опасность для нейронов головного мозга, так как в такой концентрации спирт выступает в качестве нейротоксического яда.

Кроме того, лишний вес может нанести вред сердцу и гормональному фону, отметил Гадзиян. Он добавил, что помимо этого разрушаются суставы голеностопа, колена и позвоночника.