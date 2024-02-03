Без сахара: что такое сахарный детокс
О вреде сахара и сладких блюд в последнее время говорят не только врачи. Количество людей, тщательно следящих за своим здоровьем, стремительно растёт, всё чаще они добровольно отказываются от сахара. Так ли это эффективно, рассказывает бренд-шеф сети пансионатов «Тёплые беседы» Тамара Мосева:
"К сожалению, часто избыточное количество сахара может быть скрыто даже в неочевидных продуктах, что опасно для здоровья. Пожилым людям, в частности, необходимо уделять особое внимание качеству продуктовой корзины и ограничивать количество потребляемой глюкозы, так как чрезмерное количество этого вещества в рационе представляет собой потенциальную угрозу для их здоровья. Под сахарным детоксом стоит понимать намеренное уменьшение количества сахара в рационе, чтобы улучшить общее состояния организма и снизить риск развития различных заболеваний. В современном мире его потребление стало привычкой для многих, так как он “скрывается” в большинстве позиций из продуктовой корзины", — говорит эксперт.
Чего следует избегать
Тамара Мосева рекомендует обращать внимание на состав продуктов, а не на их упаковку.
"Пожилым людям, у которых проблемы с обменом веществ и предрасположенность к сахарному диабету, стоит обратить внимание на состав всех видов консервации. Консервированные фрукты и овощи могут стать незаметным источником скрытого сахара, так как при производстве он используется в качестве фермента.
Также сахар присутствует в составе готовых соусов (например, кетчупе или барбекю), поэтому людям с проблемами сердечно-сосудистой системы нужно отказаться от блюд с их использованием. Советую внимательно выбирать даже кажущиеся полезными мюсли и йогурты, ведь они тоже производятся с добавлением большого количество сахара. Его переизбыток, в свою очередь, влияет на зубы и кости – приводит к развитию кариеса и ослаблению костной ткани, а у пожилых людей эти проблемы наиболее распространены", — отметила она.
Чрезмерное потребление сахара может усугубить уже существующие проблемы со здоровьем и увеличить риск развития новых заболеваний. Именно поэтому каждому нужно контролировать состав продуктов своего повседневного рациона и ограничить количество сладкого, чтобы хорошо себя чувствовать как можно дольше.