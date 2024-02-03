Без сахара: что такое сахарный детокс

"К сожалению, часто избыточное количество сахара может быть скрыто даже в неочевидных продуктах, что опасно для здоровья. Пожилым людям, в частности, необходимо уделять особое внимание качеству продуктовой корзины и ограничивать количество потребляемой глюкозы, так как чрезмерное количество этого вещества в рационе представляет собой потенциальную угрозу для их здоровья. Под сахарным детоксом стоит понимать намеренное уменьшение количества сахара в рационе, чтобы улучшить общее состояния организма и снизить риск развития различных заболеваний. В современном мире его потребление стало привычкой для многих, так как он “скрывается” в большинстве позиций из продуктовой корзины", — говорит эксперт.