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Эксперты рассказали, какие продукты содержат медленные углеводы

Медленные углеводы содержатся в пище со сложной структурой и состоящей из полисахаридов. Организм тратит больше времени на расщепление этих веществ. Получается, что энергия вырабатывается постепенно и без резких скачков сахара.

Эксперты рассказали, какие продукты содержат медленные углеводы
© СОВА

Эксперты пояснили, что медленные углеводы есть в корнеплодах - редьке и моркови, а также бобовых - чечевице, фасоли, бобах и нуте.

Также их можно найти в хлебе из муки грубого помола - ржаной или ячменной, а также в пшенной, пшеничной, ячневой и кукурузной крупах.

А недавно диетолог отметила, что у россиян в рационе недостаточно овощей. Она рассказала, как составить здоровый и полезный рацион.

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