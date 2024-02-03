Наполеон за 20 минут: очень легкий и вкусный рецепт

Кажется, что для создания вкусного десерта нужно очень много сил и еще больше времени. Особенно, когда этот десерт напоминает всем известный торт "Наполеон".

Но времена, на самом деле, меняются и даже "Наполеон" можно адаптировать под современную быструю реальность. "Рамблер" расскажет о том, как приготовить порционный десерт в "наполеоновском" стиле за 20 минут: поверьте, это так легко и вкусно, что вы будете с удовольствием повторять его снова и снова.