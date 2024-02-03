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Наполеон за 20 минут: очень легкий и вкусный рецепт

Кажется, что для создания вкусного десерта нужно очень много сил и еще больше времени. Особенно, когда этот десерт напоминает всем известный торт "Наполеон".

Наполеон за 20 минут: очень легкий и вкусный рецепт
© Unsplash

Но времена, на самом деле, меняются и даже "Наполеон" можно адаптировать под современную быструю реальность. "Рамблер" расскажет о том, как приготовить порционный десерт в "наполеоновском" стиле за 20 минут: поверьте, это так легко и вкусно, что вы будете с удовольствием повторять его снова и снова.

Ингредиенты на 8-10 порций:

Тесто слоеное бездрожжевое 800 гр

Маскарпоне 400 Гр

Сгущенное молоко 300-350 гр

Сливки 33% 50 мл

Ванилин щепотка (3-4гр)

Приготовление:

  • Тесто размораживаем при комнатной температуре 30 минут;
  • Духовку нагреваем на 200 градусов в режиме верх-низ + конвенция (обдув).;
  • Тесто выкладываем на пергамент и не раскатываес. Если липнет, можете слегка посыпать мукой. Нарезаем на равные квадраты примерно по 10*10 см. Перекладываем на противень ( желательно его немного нагреть , чтобы не был холодным). Между каждым куском теста должно быть расстояние, чтобы они при выпекании не слиплись. Помещаем тесто в разогретую духовку и выпекаем 15-20 минут до золотистого цвета. Раньше духовку открывать не нужно, иначе "квадратики" могут не подняться. Достаем тесто и полностью остужаем.
  • Готовим крем. Соединяем все ингредиенты для него и взбиваем сначала на средней скорости одну минуту, далее еще одну минуту на сильной скорости.
  • Готовые квадратики "опухнут" так, что их можно будет легко нарезать на слои. Разрезаем их на 2-3 части.
  • Смазываем каждый слой обильно кремом и заново собираем в высокий квадрат. Верхнюю часть стараемся не сдавливать, чтобы квадрат получился пышным. Готовые порции посыпаем сахарной пудрой и подаем. Их можно есть и без охлаждения — в любом виде будет вкусно!
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