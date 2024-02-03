Наполеон за 20 минут: очень легкий и вкусный рецепт
Кажется, что для создания вкусного десерта нужно очень много сил и еще больше времени. Особенно, когда этот десерт напоминает всем известный торт "Наполеон".
Но времена, на самом деле, меняются и даже "Наполеон" можно адаптировать под современную быструю реальность. "Рамблер" расскажет о том, как приготовить порционный десерт в "наполеоновском" стиле за 20 минут: поверьте, это так легко и вкусно, что вы будете с удовольствием повторять его снова и снова.
Ингредиенты на 8-10 порций:
Тесто слоеное бездрожжевое 800 гр
Маскарпоне 400 Гр
Сгущенное молоко 300-350 гр
Сливки 33% 50 мл
Ванилин щепотка (3-4гр)
Приготовление:
- Тесто размораживаем при комнатной температуре 30 минут;
- Духовку нагреваем на 200 градусов в режиме верх-низ + конвенция (обдув).;
- Тесто выкладываем на пергамент и не раскатываес. Если липнет, можете слегка посыпать мукой. Нарезаем на равные квадраты примерно по 10*10 см. Перекладываем на противень ( желательно его немного нагреть , чтобы не был холодным). Между каждым куском теста должно быть расстояние, чтобы они при выпекании не слиплись. Помещаем тесто в разогретую духовку и выпекаем 15-20 минут до золотистого цвета. Раньше духовку открывать не нужно, иначе "квадратики" могут не подняться. Достаем тесто и полностью остужаем.
- Готовим крем. Соединяем все ингредиенты для него и взбиваем сначала на средней скорости одну минуту, далее еще одну минуту на сильной скорости.
- Готовые квадратики "опухнут" так, что их можно будет легко нарезать на слои. Разрезаем их на 2-3 части.
- Смазываем каждый слой обильно кремом и заново собираем в высокий квадрат. Верхнюю часть стараемся не сдавливать, чтобы квадрат получился пышным. Готовые порции посыпаем сахарной пудрой и подаем. Их можно есть и без охлаждения — в любом виде будет вкусно!
Рамблер: главные новости