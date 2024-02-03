Роспотребнадзор: улучшить качество сна поможет простокваша

Простоквашу готовят путем добавления в молоко специальной бактериальной закваски. После нескольких часов при нужной температуре получается кисломолочный продукт, богатый витаминами и минералами, такими как, например, триптофан: в вечернее время он помогает выработке мелатонина – гормона сна, а днем – серотонина – гормона радости.

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Простокваша помогает работе кишечника за счет большого содержания пробиотиков, также она укрепляет иммунитет, способствуя выработке антител для борьбы с вирусами. Также продукт богат кальцием, который усваивается лучше, чем из цельного молока.

Правильная простокваша должна быть плотной и однородной, железистой консистенции, но с сывороткой на поверхности. Именно последний признак свидетельствует о натуральности продукта и отсутствии в составе стабилизаторов, сообщают на портале здоровое-питание.рф.