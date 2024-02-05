Грушевый торт с голубым сыром: рецепт нежного и вкусного десерта

Грушевый торт с голубым сыром: готовим нежный и вкусный десерт
К сожалению, грушевую выпечку не так часто готовят хозяйки, да и в кафе это редкость.
А зря, ведь начинка из груши — это вкусно, нежно и очень эффектно. В сочетании голубым сыром особенно.
Ингредиенты:
Для бисквита:
- Пшеничная мука — 80 г
- Яйца — 4 шт
- Крахмал — 20 г
- Сахар — 100 г
Для грушевой начинки:
- Груша — 2 шт
- Мед — 2 ст. л.
- Вода — 100 мл
Для сырного крема:
- Творожный сыр — 150 г
- Сливки 33% — 150 г
- Творог от 5% — 200 г
- Голубой сыр — 65 г
- Сахарная пудра — 75 г
Процесс приготовления:
- Для бисквита белки отделить от желтков. Белки взбить с половиной сахара (50 г) и щепоткой соли. Желтки взбить со второй половиной сахара до пышности.
- Аккуратно лопаткой подмешать 1/2 часть белков к желтковой массе. Туда же просеять муку и крахмал, перемешать. Подмешать оставшиеся белки.
- Выпекать бисквит при 180℃ ~35-40 минут. Готовый бисквит остудить, завернуть в пленку и убрать на ночь в холодильник.
- Бисквит разрезать на три части. Не ленитесь и у нижнего бисквита отрежьте донышко.
- Для начинки грушу почистить и нарезать на небольшие кубики. Добавить к ней воду и мед. Протушить на медленном огне минут 10. Охладить.
- Для сырного крема из общего количества сливок взять 50 г и растворить в них сыр, на медленном огне. Остудить.
- Творог пробить блендером. Смешать все ингредиенты крема и взбить.
- Собрать торт: бисквит-крем-грушевая начинка. Обмазать торт кремом, украсить грушевой начинкой.