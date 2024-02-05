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Грушевый торт с голубым сыром: готовим нежный и вкусный десерт

К сожалению, грушевую выпечку не так часто готовят хозяйки, да и в кафе это редкость.

Грушевый торт с голубым сыром: рецепт нежного и вкусного десерта
© Unsplash

А зря, ведь начинка из груши — это вкусно, нежно и очень эффектно. В сочетании голубым сыром особенно.

Ингредиенты:

Для бисквита:

  • Пшеничная мука — 80 г
  • Яйца — 4 шт
  • Крахмал — 20 г
  • Сахар — 100 г

Для грушевой начинки:

  • Груша — 2 шт
  • Мед — 2 ст. л.
  • Вода — 100 мл

Для сырного крема:

  • Творожный сыр — 150 г
  • Сливки 33% — 150 г
  • Творог от 5% — 200 г
  • Голубой сыр — 65 г
  • Сахарная пудра — 75 г

Процесс приготовления:

  1. Для бисквита белки отделить от желтков. Белки взбить с половиной сахара (50 г) и щепоткой соли. Желтки взбить со второй половиной сахара до пышности.
  2. Аккуратно лопаткой подмешать 1/2 часть белков к желтковой массе. Туда же просеять муку и крахмал, перемешать. Подмешать оставшиеся белки.
  3. Выпекать бисквит при 180℃ ~35-40 минут. Готовый бисквит остудить, завернуть в пленку и убрать на ночь в холодильник.
  4. Бисквит разрезать на три части. Не ленитесь и у нижнего бисквита отрежьте донышко.
  5. Для начинки грушу почистить и нарезать на небольшие кубики. Добавить к ней воду и мед. Протушить на медленном огне минут 10. Охладить.
  6. Для сырного крема из общего количества сливок взять 50 г и растворить в них сыр, на медленном огне. Остудить.
  7. Творог пробить блендером. Смешать все ингредиенты крема и взбить.
  8. Собрать торт: бисквит-крем-грушевая начинка. Обмазать торт кремом, украсить грушевой начинкой.
Еда