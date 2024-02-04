Эксперты назвали топ-5 продуктов, которые богаты кальцием

Кальций важен для поддержания здоровья костей, снижения риска переломов, сокращения и расслабления сосудов, мышц, передачи нервных импульсов и секреции гормонов.

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Специалисты назвали пять основных продуктов с высоким содержанием кальция.

1. Сыры

Лидер по количеству кальция - сыр пармезан. В 100 г продукта содержится 1300 мг кальция, что больше суточной нормы. Также в нем много белка - 38 г на 100 г продукта и витамина D - 0,95 мкг.

В других сырах тоже содержится кальций. К примеру, в 100 г российского, голландского, пошехонского, швейцарского сыров содержится 1000 мг кальция, 24-26 г белка и 0,8-1 мкг витамина D. Однако сыр - калорийный продукт и в нем много насыщенных жиров.

2. Кунжут

В 100 г содержится 780 мг кальция и 17,7 г белка. Зачастую его добавляют в выпечку или салаты. Также из него можно сделать халву или козинаки. Однако в такой еде много сахара и калорий.

3. Сардины атлантические

Консервированные сардины едят вместе с костями, поэтому в них много кальция - 380 мг на 100 г продукта, 24,6 г белка и 6,8 мкг витамина D. Съедать можно 100-150 г в день без вреда для фигуры.

4. Бобовые

Больше всего кальция в соевых бобах - 240 мг на 100 г, а в фасоли и нуте - 194 мг. Также в них содержатся железо, цинк, калий. Они снижают уровень холестерина в крови и не дают развиться диабету второго типа.

5. Молоко и кисломолочные продукты

Считается, что эти продукты - основные источники кальция. Однако в 100 г молока содержится 120 мг кальция и 3,3 г белка, в твороге и кефире - 120 мг кальция, в сметане - 80 мг.