Оджахури, ребрышки и еще два блюда со свининой для сытного обеда
Свиное мясо довольно простое в приготовлении, оно идеально подойдет для жаркого и многих других блюд. Предлагаем отличную подборку, которая сделает ваш обед сытным и вкусным.
Оджахури из свинины
Ингредиенты:
- Картофель — 500 г;
- Свиная шея — 500 г;
- Репчатый лук — 200 г;
- Сладкий перец — 200 г;
- Помидоры — 200 г;
- Кинза — 20 г;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Винный уксус — 2 ч. л;
- Вода — 2 ч. л;
- Соль — по вкусу;
- Растительное масло — 6 ст. л;
- Тимьян — по вкусу.
Процесс приготовления:
- На растительном масле на высоком огне обжариваем свинину до образования корочки, но внутри чтобы она оставалась сырой. Затем перекладываем в отдельную посуду и даем соку стечь.
- На той же сковороде жарим картофель (полукольцами) до образования корочки, но внутри чтобы оставался немного сырым.
- К картофелю добавляем мясо с соком.
- Добавляем болгарский перец и тушим.
- За 5 минут до готовности добавляем лук, специи, соль, тимьян.
- Смешиваем чеснок, уксус, воду и помидоры и добавляем ко всему остальному, что у нас тушится в сковороде и накрываем крышкой.
Картофель с мясом по-домашнему
Ингредиенты:
- Свиная шея — 700 г;
- Лук — 400 г;
- Сливочное масло — 100 г;
- Картофель — 1 кг;
- Соль, перец — по вкусу;
- Чеснок — 2 зубчика.
Процесс приготовления:
- Обжариваем средние куски свиной шеи без масла до румяного цвета.
- Достаем мясо. Обжариваем крупно нарезанный лук 3 минуты. До готовности не доводим.
- Вынимаем лук, высыпаем к мясу. В сковороду добавляем сливочное масло. Обжариваем картофель.
- К картофелю добавляем лук с мясом, солим, перчим, добавляем рубленый чеснок и петрушку. Перемешиваем. Доводим до готовности.
Свиная отбивная в кунжутной панировке
Ингредиенты:
- Свинина (корейка, окорок или филе) — 400 г;
- Соль — по вкусу;
- Перец молотый черный — по вкусу;
- Кунжут — 7 - 8 ст. л.;
- Белок яичный — 2 шт;
- Масло для жарки.
Процесс приготовления:
- Мясо нарезать на 4 отбивные, отбить. Посолить и поперчить.
- Обмакнуть в белок со всех сторон и запанировать в кунжуте.
- Жарить с двух сторон по 5-7 минут на среднем огне.
Сочные свиные ребрышки
Ингредиенты:
- Ребра свиные — 1,5 кг;
- Мед — 2 ст. л;
- Масло растительное — 2 ст. л;
- Чеснок — 2 зубчика;
- Горчица — 1-2 ч. л;
- Кетчуп — 2 ст. л;
- Соевый соус — 4 ст. л;
- Соль — 0,5 ч. л;
- Перец — 0,5 ч. л.
Процесс приготовления:
- Ребра смешать с чесноком, медом, горчицей, кетчупом, соевым соусом и маслом, посолить, поперчить и оставить на 2-3 часа.
- Завернуть в фольгу и запекать при 180 градусах 30-40 минут, в зависимости от размера.
- Затем открыть фольгу сверху и запекать еще 20-25 минут, периодически поливая образовавшимся соком.