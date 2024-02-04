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Оджахури, ребрышки и еще два блюда со свининой для сытного обеда

Свиное мясо довольно простое в приготовлении, оно идеально подойдет для жаркого и многих других блюд. Предлагаем отличную подборку, которая сделает ваш обед сытным и вкусным.

Оджахури, ребрышки и еще два блюда со свининой для сытного обеда
© Eva.ru

Оджахури из свинины

Ингредиенты:

  • Картофель — 500 г;
  • Свиная шея — 500 г;
  • Репчатый лук — 200 г;
  • Сладкий перец — 200 г;
  • Помидоры — 200 г;
  • Кинза — 20 г;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Винный уксус — 2 ч. л;
  • Вода — 2 ч. л;
  • Соль — по вкусу;
  • Растительное масло — 6 ст. л;
  • Тимьян — по вкусу.

Процесс приготовления:

  • На растительном масле на высоком огне обжариваем свинину до образования корочки, но внутри чтобы она оставалась сырой. Затем перекладываем в отдельную посуду и даем соку стечь.
  • На той же сковороде жарим картофель (полукольцами) до образования корочки, но внутри чтобы оставался немного сырым.
  • К картофелю добавляем мясо с соком.
  • Добавляем болгарский перец и тушим.
  • За 5 минут до готовности добавляем лук, специи, соль, тимьян.
  • Смешиваем чеснок, уксус, воду и помидоры и добавляем ко всему остальному, что у нас тушится в сковороде и накрываем крышкой.

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Картофель с мясом по-домашнему

Ингредиенты:

  • Свиная шея — 700 г;
  • Лук — 400 г;
  • Сливочное масло — 100 г;
  • Картофель — 1 кг;
  • Соль, перец — по вкусу;
  • Чеснок — 2 зубчика.

Процесс приготовления:

  • Обжариваем средние куски свиной шеи без масла до румяного цвета.
  • Достаем мясо. Обжариваем крупно нарезанный лук 3 минуты. До готовности не доводим.
  • Вынимаем лук, высыпаем к мясу. В сковороду добавляем сливочное масло. Обжариваем картофель.
  • К картофелю добавляем лук с мясом, солим, перчим, добавляем рубленый чеснок и петрушку. Перемешиваем. Доводим до готовности.

Свиная отбивная в кунжутной панировке

Ингредиенты:

  • Свинина (корейка, окорок или филе) — 400 г;
  • Соль — по вкусу;
  • Перец молотый черный — по вкусу;
  • Кунжут — 7 - 8 ст. л.;
  • Белок яичный — 2 шт;
  • Масло для жарки.

Процесс приготовления:

  • Мясо нарезать на 4 отбивные, отбить. Посолить и поперчить.
  • Обмакнуть в белок со всех сторон и запанировать в кунжуте.
  • Жарить с двух сторон по 5-7 минут на среднем огне.

Сочные свиные ребрышки

Ингредиенты:

  • Ребра свиные — 1,5 кг;
  • Мед — 2 ст. л;
  • Масло растительное — 2 ст. л;
  • Чеснок — 2 зубчика;
  • Горчица — 1-2 ч. л;
  • Кетчуп — 2 ст. л;
  • Соевый соус — 4 ст. л;
  • Соль — 0,5 ч. л;
  • Перец — 0,5 ч. л.

Процесс приготовления:

  • Ребра смешать с чесноком, медом, горчицей, кетчупом, соевым соусом и маслом, посолить, поперчить и оставить на 2-3 часа.
  • Завернуть в фольгу и запекать при 180 градусах 30-40 минут, в зависимости от размера.
  • Затем открыть фольгу сверху и запекать еще 20-25 минут, периодически поливая образовавшимся соком.
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