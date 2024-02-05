Красота изнутри: продукты для здоровой кожи

Здоровая кожа очень важна для любой представительницы прекрасного пола, и поэтому нам нравится заботиться о ней так, как она того заслуживает. Косметика - наши лучшие союзники в этом, но знаете ли вы, что правильное питание может помочь в приобретении здоровой и красивой кожи?

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Пища влияет на наш организм гораздо сильнее, чем мы думаем. Есть естественные и полезные приемы, и к тому же они очень просты! Достаточно разнообразной диеты с низким содержанием быстро усваиваемых углеводов и высоким содержанием витаминов, выпивать не менее 1,5 литров воды в день и спать около восьми часов в день - легко, правда? Если мы добавим к нему правильное средство, все готово!

Оливковое масло

В том, что оливковое масло полезно, нет ничего нового. Масло способствует регенерации и защите нашей кожи, и это связано с его богатством омега-жирными кислотами.

Оливковое масло также богато витаминами Е и К, двумя главными антиоксидантами, которые помогают омолодить цвет лица. Его увлажняющие и антиоксидантные свойства делают его незаменимым дополнением к еде, и рекомендуется употреблять от трех до четырех чайных ложек в день. Как это принимать внутрь? Лучший способ - в сыром виде, например, в салатах.

Среди масел победителем является оливковое масло первого отжима, поскольку оно содержит более высокое количество полифенолов, которые борются с окислением клеток.

Сухофрукты

Большинство орехов обладают способностью сохранять кожу мягкой, гладкой и безупречной, поэтому миндаль или грецкие орехи являются одними из наших любимых продуктов! Они богаты витамином Е, который помогает нейтрализовать вредное действие свободных радикалов и в первую очередь отвечает за их полезные свойства. Миндаль, помимо того, что он очень полезен, богат минералами и клетчаткой, а также витаминами А, Е и F, антиоксидантный и омолаживающий эффект которых более чем доказан. Кроме того, это один из лучших продуктов для жирной кожи, склонной к появлению прыщей, благодаря содержанию фолиевой кислоты, витамина группы В.

Еще одно его преимущество заключается в том, что он борется с окислительными процессами, типичными для стареющей кожи. Это связано с высоким содержанием витаминов и цинка, которые помогают уменьшить дегенерацию эластичных волокон и коллагена, увеличивая водоудерживающую способность. Знаете, попробуйте сухофрукты, чтобы перекусить в нерабочее время!

Если вы хотите перекусить в перерывах между приемами пищи, мы рекомендуем сделать это полезно!

Фрукты для борьбы с целлюлитом

Целлюлит - одна из женских проблем, от которой, хотя может показаться невозможным избавиться, с ней можно бороться. Как? Соблюдая правильную диету. Конечно, в своем рационе мы не можем забывать о фруктах и овощах. Их богатое клетчаткой и фитохимическими веществами содержание действует как средство, уничтожающее токсины в нашем организме. Апельсины, яблоки и вишня - вот примеры фруктов, которые идеально подходят для избавления от апельсиновой корки.

Но их гораздо больше! Мы говорим сейчас, в частности, об арбузе, дыне или грушах. Они практически не содержат калорий и, кроме того, способствуют мочегонному действию. Брусника также известна своей способностью заживлять кожу.

Если говорить о цитрусовых, то лимон - это главная пища, поскольку он помогает нам выводить токсины из организма, что очень, но очень полезно для нашей кожи. Уловка от целлюлита? Смешайте лимонный сок с водой и принимайте натощак с чайной ложкой меда. Он обладает большой очищающей способностью и очень эффективен!

Натуральный йогурт

Бактерии не всегда вредны. Так обстоит дело, например, с пробиотиками. Речь идет о тех бактериях, которые при попадании в организм приносят пользу нашему организму и нашей коже. Они содержатся во многих продуктах, которые отвечают за поддержание баланса функций кишечника.

Йогурт - это пробиотик номер один, его главное преимущество - он помогает нашей кишечной флоре. Употребление простого йогурта выводит токсины и предотвращает попадание в кожу тех веществ, на которые кишечник не был способен. Таким образом мы сохраним нашу кожу здоровой и красивой. Кроме того, йогурт очень хорош для нанесения непосредственно на кожу или в виде масок. Избавьтесь от стянутости и сухости, увлажнив наш эпидермис.

Красный болгарский перец

Красный болгарский перец богат питательными веществами. Его витамины А и С делают его отличным антиоксидантом. А совокупности с ликопином, который придает этому характерному красному цвету, перец становится первоклассным продуктом питания.

Он очень полезен для глаз и предотвращает многие заболевания, но, кроме того, красный сладкий перец помогает укрепить коллаген, что делает кожу сияющей и упругой. Таким образом, включение красного перца в свой рацион эффективен в получении красивого оттенка кожи.