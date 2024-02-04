Названы самые полезные для здоровья глаз продукты

Врач-офтальмолог и офтальмохирург Виктор Борзых назвал самые полезные для здоровья глаз продукты.

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В интервью изданию «Аргументы и Факты» он, в частности, заявил, что морская рыбы (лосось, тунец, сардины) – это незаменимый источник омега-3 и докозагексаеновой кислоты.

«Именно она способствует функционированию и развитию сетчатки глаза, обладает противовоспалительными свойствами», – подчеркнул специалист.

Кроме того, по словам доктора, полезны для здоровья глаз шпинат и листовые зелёные овощи, так как содержащиеся в них антиоксиданты защищают ткани глаза от повреждения свободными радикалами. Ещё они снижают вредное воздействие синего света и защищают сетчатку при длительной работе за компьютером.

Помимо этого, офтальмолог настоятельно рекомендует чаще есть голубику, чернику и малину. Как пояснил он, все эти ягоды содержат большое количество витамина C, который укрепляет стенки глазных сосудов, что важно для кровоснабжения сетчатки.