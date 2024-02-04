Онколог назвал идеальные продукты для профилактики рака

Онколог Кутушов назвал идеальные продукты для профилактики рака
Онколог Михаил Кутушов рассказал, какие продукты следует употреблять на завтрак, чтобы защититься от онкологии.
По словам Кутушова, для профилактики онкозаболеваний важно включить в рацион авокадо и яблоки. Это объясняется тем, что прежде чем насытить организм, важно почистить его от токсинов и тяжелых металлов. Авокадо и яблоки с такой задачей справляются на отлично.
Врач отметил, что авокадо содержит в себе много ненасыщенных жирных кислот и глутатион, а яблоки – витамины и клетчатку. Такая пища в качестве завтрака позволяет снизить риск заболевания раком, сообщает «РОСБАЛТ».