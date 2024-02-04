Онколог назвал идеальные продукты для профилактики рака

По словам Кутушова, для профилактики онкозаболеваний важно включить в рацион авокадо и яблоки. Это объясняется тем, что прежде чем насытить организм, важно почистить его от токсинов и тяжелых металлов. Авокадо и яблоки с такой задачей справляются на отлично.