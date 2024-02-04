От свежести до отравления: чем опасны продукты с истекшим сроком годности
Американский биолог Симн Танг провел исследование и выяснил, что сроки годности современных продуктов не имеют значения — производители применяют технологии, при которых товар может храниться долго. «Вечерняя Москва» выяснила, насколько такие выводы соответствуют реальности.
По мнению ученого, многие мировые требования безопасности к продуктам, в том числе и их сроки годности, были актуальны во времена, когда компании не имели доступа к тем технологиям, которые есть у нас сегодня. Поэтому указанные сроки можно считать скорее формальными. Ученый говорит, что в прошлом консерванты и другие химические добавки не использовались в таких количествах, как сейчас, поэтому бактерии распространялись в продуктах гораздо быстрее.
— На мой взгляд, такие утверждения несколько абсурдны. В нашей стране производитель устанавливает сроки годности исходя из ГОСТов, СанПиНов, которые периодически меняются. И меняются они как раз потому, что технологии производства модернизируются. Нельзя все продукты «стричь под одну гребенку» и говорить, что указанные сроки годности на упаковке — формальность. Такой подход может нанести серьезный ущерб здоровью, — отметил пищевой технолог Лидия Иванова.
Более того, не стоит забывать, что все сроки годности рассчитываются из идеальных условий хранения продукта — полного соблюдения температурного режима, уровня влажности в помещении и так далее. На практике же, когда человек приносит товар домой, он не следит за его условиями содержания так тщательно. Да и далеко не все магазины строго соблюдают условия хранения, на которые рассчитывает производитель.
— Нельзя сказать, что на следующий день после истечения срока годности продукт обязательно будет испорчен, — поясняет эксперт. — При идеальном соблюдении условий хранения продлить жизнь некоторых товаров можно в разы. Но никто не может дать никаких гарантий.
Пищевой технолог настоятельно рекомендует обращать внимание на условия хранения и всегда соблю- дать их. Конечно, есть категория продуктов, которые не так опасно есть после окончания срока годности — например, шоколад, макароны, суп быстрого приготовления. Но все же лучше минимизировать риски и не делать никаких исключений.
Конечно, оценить, испорчен продукт или нет, можно в первую очередь визуально. Вы обязательно заметите плесень, изменение консистенции товара и неприятный запах, исходящий от него.
— Для некоторых продуктов характерны различные осадки — например, для напитков с мякотью, консервов, — продолжает Лидия Иванова.
Характерные признаки испорченного продукта — потемнение, пятна. А крупы приобретают горький вкус.
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Цапликов, экономист:
— Сейчас продукты с истекающим сроком годности планируют выставлять на специальных соцполках. Многие магазины уже предлагают такой товар со скидкой 30–50 процентов. Рекомендую быть внимательнее с ними, смотреть, не испорчены ли они. Не стоит безоговорочно доверять продавцам.
ФАКТЫ
Ученые придумали вводить противомикробные препараты не в продукт, а в защитную пленку продукта, чтобы хранить его можно было как можно дольше. Эта технология уже активно применяется.
Простые правила
- Прежде чем убрать в морозильник брокколи или салат, оберните их в алюминиевую фольгу. Так они будут оставаться свежими четыре недели.
- Храните овощи и фрукты, чувствительные к этилену, отдельно от других продуктов. На срок хранения влияют не только температура и влажность, но и сами продукты. Все овощи и фрукты выделяют этилен — газ, ускоряющий их созревание. Некоторые продукты вырабатывают его в особенно большом количестве.
- Бананы вообще нельзя хранить в холодильнике
- Не храните помидоры в полиэтиленовом пакете. Их место в зоне свежести или в контейнере для овощей. Там они сохраняют свою свежесть до девяти дней.
- Перед тем как положить свежую клубнику или малину в холодильник, промойте их в воде с уксусом в пропорции 1:10. На первый взгляд, это предложение кажется сомнительным, но не стоит делать поспешные выводы. Уксус уничтожает споры плесени и микробы, находящиеся на поверхности ягод.