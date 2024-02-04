От свежести до отравления: чем опасны продукты с истекшим сроком годности

Американский биолог Симн Танг провел исследование и выяснил, что сроки годности современных продуктов не имеют значения — производители применяют технологии, при которых товар может храниться долго. «Вечерняя Москва» выяснила, насколько такие выводы соответствуют реальности.

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По мнению ученого, многие мировые требования безопасности к продуктам, в том числе и их сроки годности, были актуальны во времена, когда компании не имели доступа к тем технологиям, которые есть у нас сегодня. Поэтому указанные сроки можно считать скорее формальными. Ученый говорит, что в прошлом консерванты и другие химические добавки не использовались в таких количествах, как сейчас, поэтому бактерии распространялись в продуктах гораздо быстрее.

— На мой взгляд, такие утверждения несколько абсурдны. В нашей стране производитель устанавливает сроки годности исходя из ГОСТов, СанПиНов, которые периодически меняются. И меняются они как раз потому, что технологии производства модернизируются. Нельзя все продукты «стричь под одну гребенку» и говорить, что указанные сроки годности на упаковке — формальность. Такой подход может нанести серьезный ущерб здоровью, — отметил пищевой технолог Лидия Иванова.

Более того, не стоит забывать, что все сроки годности рассчитываются из идеальных условий хранения продукта — полного соблюдения температурного режима, уровня влажности в помещении и так далее. На практике же, когда человек приносит товар домой, он не следит за его условиями содержания так тщательно. Да и далеко не все магазины строго соблюдают условия хранения, на которые рассчитывает производитель.

— Нельзя сказать, что на следующий день после истечения срока годности продукт обязательно будет испорчен, — поясняет эксперт. — При идеальном соблюдении условий хранения продлить жизнь некоторых товаров можно в разы. Но никто не может дать никаких гарантий.

Пищевой технолог настоятельно рекомендует обращать внимание на условия хранения и всегда соблю- дать их. Конечно, есть категория продуктов, которые не так опасно есть после окончания срока годности — например, шоколад, макароны, суп быстрого приготовления. Но все же лучше минимизировать риски и не делать никаких исключений.

Конечно, оценить, испорчен продукт или нет, можно в первую очередь визуально. Вы обязательно заметите плесень, изменение консистенции товара и неприятный запах, исходящий от него.

— Для некоторых продуктов характерны различные осадки — например, для напитков с мякотью, консервов, — продолжает Лидия Иванова.

Характерные признаки испорченного продукта — потемнение, пятна. А крупы приобретают горький вкус.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Александр Цапликов, экономист:

— Сейчас продукты с истекающим сроком годности планируют выставлять на специальных соцполках. Многие магазины уже предлагают такой товар со скидкой 30–50 процентов. Рекомендую быть внимательнее с ними, смотреть, не испорчены ли они. Не стоит безоговорочно доверять продавцам.

ФАКТЫ

Ученые придумали вводить противомикробные препараты не в продукт, а в защитную пленку продукта, чтобы хранить его можно было как можно дольше. Эта технология уже активно применяется.