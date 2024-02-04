Диетолог рассказала, сколько воды нужно пить каждый день для похудения

Эми Гудсон, дипломированный диетолог и специалист по спортивной диетологии, объяснила, сколько, как и когда нужно пить воду, чтобы быстрее похудеть.

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Питьевая вода помогает быстрее сбросить вес за счёт трёх факторов.

Повышенное чувство сытости. Благодаря употреблению воды до и после приёма пищи вы будете потреблять меньше килокалорий.

Гидратация без калорий. Вода поможет вам поддерживать вес в норме.

Лучшая физическая работоспособность. Хорошая гидратация (насыщение организма водой) может способствовать сжиганию килокалорий во время тренировок.

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Для женщин в сутки общее количество потребляемой воды составляет 11,5 чашек, для мужчин — около 15,5 чашек. Но эти цифры включают также и другие жидкости, которые вы получаете вместе с напитками и продуктами. Обычно из пищи человек получает около 20% воды.

Рекомендуется употреблять воду перед едой, после еды, в течение дня, перед, во время и после тренировки.