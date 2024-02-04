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Миллеровская кухня: быстрый пирог к чаю

В зимний холодный вечер одно удовольствие собраться семьей за столом, за чашкой горячего чая, с ароматным свежеиспеченным пирогом.

Миллеровская кухня: быстрый пирог к чаю
© Наш край

Рецептом такого кулинарного изделия быстрого приготовления с читателями делится наша постоянная подписчица и мастер на все руки Елена Верховод.

Ингредиенты:

  • 4 яйца,
  • 250 г сахара,
  • 200 мл. молока,
  • 100 мл. подсолнечного масла,
  • щепотка соли,
  • 350 г муки,
  • 1 ч. ложка разрыхлителя,
  • ванилин 2 ч. ложки какао,
  • 3 ч. ложки молока.
  • Форма 22 см.

Приготовление:

  • Яйца взбить в миске, высыпать сахар и взбить венчиком.
  • Добавить молоко, размешать.
  • Влить подсолнечное масло, добавить соль, муку, разрыхлитель и ванилин.
  • Всё это хорошо размешать венчиком.
  • Немного теста отлить в отдельную миску, добавить туда какао и молоко. Хорошо размешать.
  • Белое тесто вылить в форму для запекания, предварительно смазав её маслом.
  • Шоколадное тесто выложить в кондитерский мешок и отсаживать каплями поверх белого теста.
  • Затем провести зубочисткой, делая рисунок. Выпекать 35-40 минут при 180°.

Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю.

Приятного аппетита!

Еда