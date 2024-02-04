Миллеровская кухня: быстрый пирог к чаю

В зимний холодный вечер одно удовольствие собраться семьей за столом, за чашкой горячего чая, с ароматным свежеиспеченным пирогом.

© Наш край

Рецептом такого кулинарного изделия быстрого приготовления с читателями делится наша постоянная подписчица и мастер на все руки Елена Верховод.

Ингредиенты:

4 яйца,

250 г сахара,

200 мл. молока,

100 мл. подсолнечного масла,

щепотка соли,

350 г муки,

1 ч. ложка разрыхлителя,

ванилин 2 ч. ложки какао,

3 ч. ложки молока.

Форма 22 см.

Приготовление:

Яйца взбить в миске, высыпать сахар и взбить венчиком.

Добавить молоко, размешать.

Влить подсолнечное масло, добавить соль, муку, разрыхлитель и ванилин.

Всё это хорошо размешать венчиком.

Немного теста отлить в отдельную миску, добавить туда какао и молоко. Хорошо размешать.

Белое тесто вылить в форму для запекания, предварительно смазав её маслом.

Шоколадное тесто выложить в кондитерский мешок и отсаживать каплями поверх белого теста.

Затем провести зубочисткой, делая рисунок. Выпекать 35-40 минут при 180°.

Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю.