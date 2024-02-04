Миллеровская кухня: быстрый пирог к чаю
В зимний холодный вечер одно удовольствие собраться семьей за столом, за чашкой горячего чая, с ароматным свежеиспеченным пирогом.
Рецептом такого кулинарного изделия быстрого приготовления с читателями делится наша постоянная подписчица и мастер на все руки Елена Верховод.
Ингредиенты:
- 4 яйца,
- 250 г сахара,
- 200 мл. молока,
- 100 мл. подсолнечного масла,
- щепотка соли,
- 350 г муки,
- 1 ч. ложка разрыхлителя,
- ванилин 2 ч. ложки какао,
- 3 ч. ложки молока.
- Форма 22 см.
Приготовление:
- Яйца взбить в миске, высыпать сахар и взбить венчиком.
- Добавить молоко, размешать.
- Влить подсолнечное масло, добавить соль, муку, разрыхлитель и ванилин.
- Всё это хорошо размешать венчиком.
- Немного теста отлить в отдельную миску, добавить туда какао и молоко. Хорошо размешать.
- Белое тесто вылить в форму для запекания, предварительно смазав её маслом.
- Шоколадное тесто выложить в кондитерский мешок и отсаживать каплями поверх белого теста.
- Затем провести зубочисткой, делая рисунок. Выпекать 35-40 минут при 180°.
Готовый пирог можно посыпать сахарной пудрой и подавать к чаю.
Приятного аппетита!