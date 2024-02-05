Врач назвала худшие продукты для завтрака

Большой проблемой для здоровья человека являются обезжиренные продукты. Они не только ведут к повышению уровня холестерина, но и могут стать провокаторами для появления серьезных патологий в организме. Об этом рассказала врач Ольга Лушникова.

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По ее словам, нужно быть предельно аккуратными с едой, в которой жирность понижена, так как жиры играют важную роль в процессе всасывания и синтеза жирорастворимых витаминов. Также они являются источником «правильного» холестерина, который необходим для поддержания нормальной жизнедеятельности. Если полностью исключить жиры из рациона, то организм начнет производить холестерин самостоятельно, зачастую в избытке, пояснила медик.

— Обезжиренный рацион — причина большого количества проблем с настроением, иммунитетом, либидо и фертильностью, — предупредила Лушникова.

Самым худшим продуктом для завтрака является масло с пониженной жирностью, потому что в нем содержатся гидрогенизированные растительные жиры с трансжирами. Они приводят к появлению онкологии, также появляется риск развития атеросклероза, передает издание «Хибины».