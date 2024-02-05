Эксперты рассказали, какие фрукты есть в феврале

Выбор местных фруктов и овощей совсем уж невелик к концу долгой зимы, но на помощь приходят ставшие уже привычными плоды из теплых стран.

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В феврале полки магазинов ломятся от яблок, сейчас это сорта "гала", "фуджи", "гольден", "гренни смит", "пинк леди" и "симиренко". В них много клетчатки, витаминов А, B, С, Е, Р, РР, К, а также калия и железа.

Бананы также никогда не покидают витрины местных магазинов – это отличный перекус и источник хорошего настроения. Кстати, специалисты рекомендуют хранить бананы отдельно от других фруктов, так как они ускоряют их созревание.

Авокадо, который также относится к фруктам, богат витаминами А, Е, В, К, фолиевой кислотой и мононенасыщенными жирными кислотами омега 3, 6 и 9, которые оказывают благотворное влияние на организм.

Восполнить необходимое количество витамина С в холодное время года помогут цитрусовые: мандарин, апельсин, лимон, лайм, свити, помело и грейпфрут. Также в феврале можно встретить спелые и вкусные киви, сезонные груши и виноград. Эксперты советуют не приобретать сразу много фруктов, чтобы они не залеживались.