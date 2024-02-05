Что такое синтетические яйца и чем они опасны

Рост цен на куриные яйца привел к неожиданным последствиям: появились слухи, что на российских прилавках появились синтетические аналоги куриных яиц. Так ли это на самом деле, «Вечерняя Москва» выяснила у экспертов.

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Синтетические, искусственные яйца действительно существуют, их придумали в Китае около 15 лет назад. Отечественные производители заверяют, что подобных яиц на прилавках наших магазинов покупатели не встретят. Но все же среди покупателей возникли сомнения и вполне закономерные вопросы: «А из чего делают эти яйца и не вредны ли они для здоровья?» Эти и другие вопросы «ВМ» адресовала экспертам.

Как пояснил доцент Института биохимических технологий, экологии и фармации КФУ им. Вернадского Константин Работягов, продукты питания, как и другие товары, подделывают постоянно.

— Синтетические куриные яйца производятся методом химического синтеза, они уступают по вкусовым и химическим свойствам натуральным. По сути этот продукт является суррогатом и не полезен для человека, а продажа их под видом настоящих — мошенничество, в отличие от диетических аналогов, которые можно приобрести в специализированных магазинах, — заявил эксперт.

По его словам, при этом надо различать суррогат и аналог.

— Простой пример — лимонная кислота. Для ее получения можно использовать лимоны, но это очень дорого. Поэтому ее получают путем биосинтезирования сахара, который получают в свою очередь из сахарной свеклы и плесневых грибов, — рассказал Константин Работягов. — И такая кислота даже лучше, чем получаемая из лимонов: она чистая и прозрачная. И ментол уже давно получают не из мяты и других растительных продуктов.

Что касается яиц, то, по словам эксперта, химики пищевого производства не в состоянии получить полный запас питательных веществ, которые курица готовит для зародыша в яйце.

Диетолог Елена Мезенцева согласна:

— Есть относительно простые и есть сложные по составу продукты. Имитировать сложные можно, но, велика вероятность, это будет опасный фальсификат. Как, например, разбавленный красителями и вкусовыми добавками спирт, который выдают за виски или коньяк.

Что касается искусственных яиц, то, по словам Константина Работягова, они отличаются от настоящих даже визуально.

— Синтетическое яйцо более круглое по форме. Если при небольшом надавливании на такое яйцо вы почувствуете, что оно проминается, а потом возвращается обратно, то перед вами явная подделка.

Устали есть кузнечиков

Китай постоянно испытывает недостаток продовольствия: около 1,5 миллиарда населения страны нужно обеспечивать большим объемом продовольствия.

— Китай является одним из крупнейших импортеров продуктов. А расчет «чашка риса в день» для среднего китайца уже давно недостаточный, — пояснил кандидат экономических наук, преподаватель МГУ Виктор Кудрявцев.

И, добавим, Китай — один из главных фальсификаторов. Например — риса. Его делают из сладкого картофеля и синтетической смолы, он очень похож на настоящий. Искусственный рис порой продается на китайских рынках. Но этот рис плохо усваивается и остается твердым даже после приготовления. Его нельзя употреблять в пищу.

Подделывают в Китае и баранину: в мясо крыс, норок и лисиц добавляют нитраты, желатин и кармин. Схема была настолько популярна и успешна, что полиция всего за три месяца арестовала 900 человек и изъяла 20 тысяч тонн этого мяса в Поднебесной.

Покупайте правильно

Маркетолог Денис Колобродов пояснил:

— Поддельные продукты — беда рынков и мелких магазинчиков. Причем не только в Китае, но и в России. Продавцы нередко «играют» с названиями. Ну, например, предлагают «фермерский» творог — в два-три раза дороже «магазинного». На самом деле это может быть самый что ни на есть обычный продукт — из ближайшего супермаркета, который вынули из обертки и положили с горкой в таз.

Что касается реальных подделок, то, как пояснил эксперт, продавцы часто предлагают фальшивые приправы. Настоящие перец, корица, ваниль и шафран стоят дорого. Поэтому к черному перцу, например, могут подмешивать золу. Семена бархатцев и сушеную свеклу «впаривают» вместе с шафраном, а то и вместо него.

— Если не хотите нарваться на фальсификат, то советую покупать продукты в сетевых магазинах. Желательно — известных, — пояснил Денис Колобродов. — Дело в том, что бренд, имя, стоит очень дорого. В него вложены миллиарды. И самый страшный сон владельцев какой-нибудь сети — это заголовок в СМИ, что в их магазине обнаружен поддельный продукт. Это мгновенное обрушение продаж и серьезные убытки!

Именно поэтому вся продукция, которую закупают сетевики, проходит многоступенчатый контроль. И он, как правило, начинается еще на комбинатах и фабриках, чья продукция попадает на полки. У каждой сети есть собственные лаборатории, проверяющие безопасность и качество продуктов питания. Ведь, по закону, спрос идет не с производителей, а с продавцов — покупатель платит им.

Вместе с тем, как пояснил эксперт, фальсификация может быть... «законной».

— Сметана с растительными жирами может называться «сметанка». А продукт, очень похожий на шоколад — «кондитерская плитка». Поэтому, прежде чем что-то купить, смотрите не только на цену, но и на упаковку, и, что еще важнее — читайте состав, — пояснил маркетолог. — О том, что продукт «особенный», производители обычно предупреждают.

СПРАВКА

Искусственные яйца уже давно делают в Китае. Из ингредиентов используются карбонаты калия и кальция, альгинат калия, алюмокалиевые квасцы, хлорид кальция, бензойная кислота, парафин, гипс, лимонная кислота, желатин и пищевой краситель.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Надежда Раева, эксперт Роспотребнадзора:

— У нас нет информации о том, что искусственные яйца появились в продаже. Но если такое произойдет, то покупателей, конечно, обязаны предупредить. На упаковке так и должно быть написано — имитация куриных яиц. С икрой уже давно так поступают. На такой продукции указывают, что это имитация, причем эта пометка напечатана шрифтом, размер которого соотносим со шрифтом наименования продукции. Если вместо настоящих яиц продают имитацию, то продавцам грозит как минимум крупный штраф.

НА ЗАМЕТКУ

Эти продукты подделывают чаще всего: