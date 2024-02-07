Эксперт рассказал, какие фрукты помогают справиться с бессонницей

Некоторые фрукты содержат вещества, помогающие справиться с бессонницей, считает эксперт по сну Макс Кирстен. Фрукты, которые надо употреблять в пищу, чтобы лучше спать, он раскрыл изданию HuffPost.

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Первым фруктом для улучшения качества сна Кирстен назвал ананас. Он объяснил, что в этом продукте содержится фермент бромелайн, который обладает противовоспалительным и расслабляющим действием. Также, по словам эксперта, за пару часов до сна стоит есть терпкую вишню, так как эти ягоды повышают выработку гормона сна мелатонина.

Помимо этого, при бессоннице полезны бананы, уверен Кирстен. Он указал, что в них содержатся магний и калий, которые помогают быстрее засыпать, а также триптофан, способствующий глубокому и спокойному сну.

В заключение эксперт добавил, что на продолжительность сна положительно воздействует витамин С. Он посоветовал ежедневно употреблять в пищу апельсины, киви и другие богатые этим веществом фрукты, чтобы улучшить качество сна, а также добавить в рацион яблоки, поскольку они стабилизируют уровень глюкозы в крови и предотвращают бессонницу.