Может ли чай навредить здоровью

Чай будет полезен для здоровья только в том случае, если он правильно заварен. Об этом рассказала агроном Елизавета Тихонова, пишет «360».

По словам эксперта, растительное сырье заваривается и превращается в настой только при температуре 95-100 градусов.

«При любой другой, более низкой температуре, в том числе когда рекомендуют зеленый или белый чай заваривать при 70-80 градусах, он не заварится. Чай будет сам по себе, вода – сама по себе», – сказала Тихонова.

Агроном отметила, что у чая больше всего ценятся верхние листья. При использовании верхушечных почек человек употребляет ауксины – группу растительных гормонов, которые ускоряют межклеточный обмен веществ, пояснила эксперт. Вместе с тем у чая из нижних листьев своеобразный вкус и собственный набор витаминов.

По словам Тихоновой, расхожее мнение о том, что увлечение чаем может негативно сказаться на здоровье человека, неверно.

«Если это настоящий чай, кипяток, то все будет благополучно, никаких ошибок при заваривании произойти не может», – сказала эксперт.

Тихонова также считает, что выпивать в день чая можно столько же, сколько воды. При этом нормальная температура напитка – 40-42 градуса.

Правильно заваренный чай не только тонизирует, но и укрепляет стенки сосудов, насыщает организм антиоксидантами, снижает риск развития склероза, гипертонии и мозговых тромбов. Кроме того, он является источником калия, необходимого для работы сердца.