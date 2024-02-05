Диетолог перечислила продукты с содержанием мясного клея

Эксперты обнаружили запрещенное в пищевой промышленности вещество трансглютаминазу в 5-10% продуктов. Его также называют "мясным клеем" и находят в мясных и рыбных полуфабрикатах, колбасах, твороге, творожных сырках и йогурте. Некоторые производители применяют его нелегально, игнорируя запрет. Недавно его начали использовать даже в дорогих ресторанах для приготовления блюд из мяса и рыбы.

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Трансглютаминаза - это фермент, который изначально вырабатывается в организме человека, но также получается искусственным путем с помощью генно-модифицированных микроорганизмов. Его используют для "склеивания" компонентов в продуктах, таких как мясной и рыбный фарш, куски мяса и творожная масса. В России трансглютаминаза не входит в список разрешенных пищевых добавок, и поэтому ее использование запрещено.

В других странах, таких как Англия, Швейцария и Франция, она также либо частично запрещена, либо подвергается ограничениям. В США же она широко используется из-за отсутствия однозначных доказательств ее вредности. В России же принцип другой: пока нет доказательств безопасности, вещество полностью исключается из списка разрешенных добавок.