Свыше 160 тыс. тонн развесной продукции реализовали на рынке «Москва – на волне» за два месяца работы

За два месяца работы рыбный рынок «Москва – на волне» в районе Косино-Ухтомский посетили более 250 тыс. человек, объем реализованной развесной продукции составил более 160 тыс. тонн. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С момента открытия рынка замороженные конечности краба лидируют по объему продаж. Более того, краб – сезонная продукция, его вылов длится несколько месяцев. Специально для рыбного рынка «Москва – на волне» закуплено 9 тонн краба (6 тонн краба-стригуна опилио и 3 тонны камчатского краба), это последняя партия. Новый улов появится на прилавках только в апреле», – говорится в сообщении.

Отмечается, что лидерами среди реализованной развесной продукции стали краб-стригун опилио и камчатский краб, осетр горячего копчения, стейк мурманского лосося.

Помимо торговых рядов, на рынке также открыты четыре фуд-корта. Посетители могут попробовать блюда ресторанного уровня. Всего с начала работы рынка «Москва – на волне» было приготовлено 5 тонн блюд из рыбы и морепродуктов. Кроме того, на рынке работает студия мастер-классов, кулинарные уроки посетили более 1,3 тыс. человек.