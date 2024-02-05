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Хрустят и тянутся! Сырные шарики во фритюре

Аппетитная закуска с соблазнительной хрустящей корочкой, которая порадует абсолютно всех — сырные шарики во фритюре.

Рецепт сырных шариков во фритюре
© Eva.ru

Подают их обязательно горячими, а как приготовить блюдо, рассказываем ниже.

Ингредиенты:

  • Моцарелла — 500 г.
  • Яйцо — 1 шт.
  • Соль — 1/3 ч. л.
  • Панировочные сухари — 100 г.
  • Сушеный чеснок — 1 ч. л.
  • Крем-сыр — 100 г.
  • Мука — 50 г.
  • Орегано сушеный — 0,5 ч. л.
  • Растительное масло — 500 мл.

Как готовить:

  1. Моцареллу натрите на крупной тёрке. Яйцо слегка взбейте. Панировочные сухари соедините с половиной чеснока.
  2. Смешайте моцареллу с крем-сыром, яйцом, мукой, оставшимся чесноком, орегано и солью.
  3. Сформируйте небольшие шарики. Обваляйте в панировке и стряхните излишки.
  4. В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте масло на среднем огне. Аккуратно опустите несколько шариков и подрумяньте за несколько минут. Шумовкой выложите на бумажные полотенца.
Еда