Рецепт сырных шариков во фритюре

Хрустят и тянутся! Сырные шарики во фритюре
Аппетитная закуска с соблазнительной хрустящей корочкой, которая порадует абсолютно всех — сырные шарики во фритюре.
Подают их обязательно горячими, а как приготовить блюдо, рассказываем ниже.
Ингредиенты:
- Моцарелла — 500 г.
- Яйцо — 1 шт.
- Соль — 1/3 ч. л.
- Панировочные сухари — 100 г.
- Сушеный чеснок — 1 ч. л.
- Крем-сыр — 100 г.
- Мука — 50 г.
- Орегано сушеный — 0,5 ч. л.
- Растительное масло — 500 мл.
Как готовить:
- Моцареллу натрите на крупной тёрке. Яйцо слегка взбейте. Панировочные сухари соедините с половиной чеснока.
- Смешайте моцареллу с крем-сыром, яйцом, мукой, оставшимся чесноком, орегано и солью.
- Сформируйте небольшие шарики. Обваляйте в панировке и стряхните излишки.
- В глубокой сковороде или кастрюле разогрейте масло на среднем огне. Аккуратно опустите несколько шариков и подрумяньте за несколько минут. Шумовкой выложите на бумажные полотенца.