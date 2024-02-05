Как определить, является ли любимая закуска ультраобработанной пищей

Беспокоитесь о пользе для здоровья закусок, которые едите? Исследования показывают, что американцы склонны употреблять ультраобработанную еду. При этом известно, что диета, содержащая много таких продуктов, связана с повышенным риском возникновения метаболического синдрома, диабета 2 типа и некоторых видов рака.

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Ультраобработанные продукты представляют собой пищу, которая прошла через рафинирование, нагревание, гидрирование и т. д., а также содержит множество добавленных ингредиентов, таких как консерванты, подсластители и загустители. Об этом заявила Сара Гароне, зарегистрированный специалист в области питания и диетологии.

Среди примеров ультрапереработанных продуктов — упакованное печенье, замороженные закуски, протеиновые батончики, ароматизированные чипсы.

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Чтобы понять, является ли какой-либо продукт ультраобработанным, первым делом нужно проверить наличие в нём таких ингредиентов, как мальтодекстрин и искусственные подсластители. Также в подобных продуктах могут содержаться казеин, лактоза, глютен, сыворотка, гидрогенизированные масла, изолят белка, мальтодекстрин, инвертированный сахар и кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Более того, такими ингредиентами могут оказаться даже клетчатка, витамины или минералы.

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединённых Наций рассказала, как различать просто обработанные и ультрапереработанные продукты. В переработанном хлебе будет минимальное количество ингредиентов, которые можно найти на кухне: пшеничная мука, вода, соль и дрожжи. В то же время в ультраобработанном хлебе будут ещё и дополнительные ингредиенты, в том числе эмульгаторы или красители. Обычно вообще такие продукты содержат большое количество разных веществ в составе, добавок, консервантов. Но это всё же не означает, что такая еда автоматически вредна для здоровья. К примеру, существуют продукты, которые обогащены различными витаминами и минералами.