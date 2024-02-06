Названы лучшие продукты для улучшения работы мозга

Мозг — один из самых важных органов тела человека. И главную роль в поддержании его здоровья играет питание.

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Вот какие продукты помогут улучшить память и повысить концентрацию внимания.

Рыба. Особенно это касается жирных видов типа лосося, тунца, форели. В них много кислот омега-3, которые улучшают интеллектуальную деятельность и повышают когнитивные способности. Также известно, что омега-3 препятствуют развитию болезни Альцгеймера и что у тех, кто недополучает эти вещества, чаще возникают нарушение способности к обучению, депрессия.

Кофе. Антиоксиданты и кофеин в составе этого напитка важны для здоровья мозга. В целом кофе полезен тем, что даёт заряд бодрости, повышает настроение, улучшает концентрацию внимания.

Мясные субпродукты. В мозге и языке животных содержится много омега-3. Эти продукты омолаживают мозг человека, поддерживают его в работоспособном состоянии.

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Какао. Оно полезно для мозга за счёт кофеина, флавоноидов, антиоксидантов. Также вы можете есть шоколад с содержанием какао 70%. В рамках одного исследования выяснилось, что те, кто ел шоколад чаще, имели лучшие умственные способности и память, чем люди, которые не употребляли это лакомство.

Костный бульон. Этот бульон важен для здоровья мозга за счёт наличия коллагена и гиалуроновой кислоты. Чтобы получить наваристый бульон, нужно варить кости на медленном огне в течение как минимум 12 часов.