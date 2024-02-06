Диетологи назвали лучшие напитки для хорошего сна

Если вы часто не высыпаетесь, то вы точно не одиноки. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний, треть взрослых в Соединённых Штатах спят менее 7 часов в сутки. Вот какие напитки помогут вам спокойно спать всю ночь и быстрее заснуть.

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Терпкий вишнёвый сок. В такой вишне содержится мелатонин. Результаты одного небольшого исследования показали, что употребление одной чашки вишнёвого сока два раза в день увеличивает продолжительность сна на 84 минуты по сравнению с приёмом плацебо. Это исследование также показало, что благодаря вишнёвому соку увеличивается доступность триптофана, аминокислоты, которая вместе с мелатонином влияет на сон.

Ромашковый чай. Один научный обзор показал, что ромашка улучшает симптомы генерализованного тревожного расстройства и качество сна.

Миндальное молоко. Уровень серотонина в мозге человека во многом зависит от аминокислоты триптофана, которая содержится в миндальном и коровьем молоке. Кроме того, миндальное молоко является источником магния и мелатонина — веществ, способствующих сну.

Зелёный чай без кофеина. Доказано, что l-теанин в этом чае снижает снижает стресс и беспокойство, способствуя более спокойному сну.

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Молоко. Кальций в этом напитке играет роль в производстве мелатонина. Кроме того, в одном стакане молока есть калий и магний, которые облегчают мышечные спазмы.

Чай Ашваганда. Результаты недавних исследований показали, что трава ашваганда может помочь людям с лёгкими нарушениями сна и людям, страдающим бессонницей.

Кефир. Он считается естественным источником триптофана и богат пробиотиками. Известно, что разнообразный микробиом кишечника связан с улучшением эффективности сна и увеличением общей продолжительности сна.

Золотое молоко. Добавьте для приготовления этого напитка в стакан молока немного куркумы, имбиря и мёда.