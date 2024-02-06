Нейробиолог назвал три продукта, которых нужно избегать в сезон простуды и гриппа

Правильно подобранный рацион может творить чудеса, в том числе защитить от гриппа и простуды в зимние месяцы. Так считает нейробиолог Роберт Лав.

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Он назвал три продукта, которых следует избегать для улучшена иммунитета. Они не только замедляют процесс выздоровления, но и могут ухудшить проявление симптомов и общее состояние.

К таким продуктам и напиткам относятся:

рафинированный сахар — он ослабляет иммунную систему, а также усиливает воспаление;

алкоголь — ухудшает сон и вредит кишечным бактериям;

жареная еда — усиливает уровень воспаления в организме и негативно сказывается на работе иммунитета.