Что нужно есть в феврале. Советы экспертов

Специалисты Роспотребнадзора рассказали, чем питаться для поддержания сил в последний зимний месяц.

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В первую очередь нужно обратить внимание на богатые витамином А продукты - молочку, говяжью печень, яйца, рыбу, морковь, тыкву, шпинат, батат, томат, перец, бобовые и орехи. Они нужны для поддержания иммунитета, остроты зрения, здоровья кожи, хорошего состояния роговицы глаза и слизистых оболочек.

Также стоит налегать в феврале на продукты с витаминами группы В. К ним относятся нежирное мясо, печень, рыба, масло, крупы, зеленые овощи, бобовые, орехи, семечки, рис, яйца и гранат. Продукты помогут в образовании энергии и метаболических процессах.