Врач рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак

Утренний прием пищи нельзя пропускать – он обеспечивает организм энергией на весь день. Однако есть все подряд не стоит, так можно навредить своему здоровью. Какие продукты не подходят для завтрака, рассказывает gazeta.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Анастасию Чижикову.
«Если вы привыкли завтракать бутербродами, то выбирайте цельнозерновой хлеб и добавляйте к нему сыр, рыбу или мясо домашнего приготовления. При комбинированном завтраке полезно добавить немного овощей, фруктов или ягод», – приводит источник ее слова.
По мнению эксперта, навредить здоровью могут:
- хлебобулочные изделия и сладости, вызывающие резкое повышение уровня инсулина в крови,
- кофе, который раздражает стенки желудка. Пить его можно только после еды,
- фрукты, овощи и ягоды – их лучше употребить после приема пищи,
- бутерброды с колбасой и беконом, способствующие развитию гастрита,
- каши и сухие завтраки, которые содержат много сахара и почти не содержат клетчатку.
Из каш доктор посоветовала выбирать те, которые нужно варить: овсянку, гречку, пшенку и другие. Вместо колбасы есть запеченное мясо или рыбу, а также не забывать о молочных продуктах.