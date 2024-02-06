Врач рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак

Утренний прием пищи нельзя пропускать – он обеспечивает организм энергией на весь день. Однако есть все подряд не стоит, так можно навредить своему здоровью. Какие продукты не подходят для завтрака, рассказывает gazeta.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Анастасию Чижикову.