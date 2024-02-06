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Врач рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак

Утренний прием пищи нельзя пропускать – он обеспечивает организм энергией на весь день. Однако есть все подряд не стоит, так можно навредить своему здоровью. Какие продукты не подходят для завтрака, рассказывает gazeta.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Анастасию Чижикову.

Врач рассказала, какие продукты нельзя есть на завтрак
© Don24.ru

«Если вы привыкли завтракать бутербродами, то выбирайте цельнозерновой хлеб и добавляйте к нему сыр, рыбу или мясо домашнего приготовления. При комбинированном завтраке полезно добавить немного овощей, фруктов или ягод», – приводит источник ее слова.

По мнению эксперта, навредить здоровью могут:

  • хлебобулочные изделия и сладости, вызывающие резкое повышение уровня инсулина в крови,
  • кофе, который раздражает стенки желудка. Пить его можно только после еды,
  • фрукты, овощи и ягоды – их лучше употребить после приема пищи,
  • бутерброды с колбасой и беконом, способствующие развитию гастрита,
  • каши и сухие завтраки, которые содержат много сахара и почти не содержат клетчатку.

Из каш доктор посоветовала выбирать те, которые нужно варить: овсянку, гречку, пшенку и другие. Вместо колбасы есть запеченное мясо или рыбу, а также не забывать о молочных продуктах.

Еда