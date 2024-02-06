Кускус с орехами и апельсином: оригинальный завтрак от Джейми Оливера

Каша считается одной из самых распространенных вариаций завтрака в разных странах мира. И это неудивительно, ведь она, как правило, легкая в приготовлении, полезная и сытная.

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Однако даже любимое блюдо со временем может доесть. В таком случае можно как следует поэкспериментировать: например, чередовать овсяную кашу с гречневой, рисовой, пшенной или манной, варить ее не только на воде, но и на молоке (оно также может быть самым разным) с яркими специями – например, корицей или куркумой.

Еще один беспроигрышный вариант для первого приема пищи – кускус, который не уступает конкурентам ни по вкусу, ни по содержанию полезных микроэлементов в своем составе. В этом материале "Рамблер" расскажет, как приготовить вкуснейшую кашу с орехами и апельсином по рецепту именитого английского шеф-повара и телеведущего Джейми Оливера.

Ингредиенты:

200 г кускуса;

30 г изюма;

30 г измельченного миндаля;

30 г кедровых орехов;

30 г очищенных несоленых фисташек;

2-3 щепотки молотой корицы;

2-4 столовые ложки сахара (по желанию);

1 апельсин;

200 мл обезжиренного молока.

Для приготовления блюда потребуется предпринять следующие незамысловатые действия:

Поместить кускус в миску и залить его 500 мл горячего молока. Крупа должна настояться примерно в течение десяти минут. Параллельно замочить изюм в теплой воде на 15 минут, пока он не станет мягким. После этого нужно слить воду. Обжарить миндаль и кедровые орехи на сухой сковороде на среднем огне в течение 2–3 минут, пока они не станут золотисто-коричневыми. Не забывать помешивать их. Измельчить фисташки, но не слишком, и добавить их к уже готовому, в меру настоявшемуся в горячем молоке кускусу. Добавить к нему изюм, миндаль, кедровые орехи, корицу и сахар (по желанию). Осторожно перемешать все ингредиенты. При подаче блюда рекомендуется украсить его предварительно натертой цедрой апельсина, которая придаст особую изюминку каше.

Кус-кус является богатым источником клетчатки и белка, которые необходимы для оптимальной работы желудочно-кишечного тракта, нормализации уровня сахара в крови, построения мышечной ткани и насыщения организма. Их потребление в достаточном количестве может снизить уровень холестерина и риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, что также немаловажно.

В сочетании с богатыми антиоксидантами и полезными жирами орехами и апельсином крупа станет идеальным блюдом и зарядит энергией на весь день.