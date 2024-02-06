Нутрициолог перечислила продукты, которые нельзя хранить в холодильнике

Хозяйки стараются хранить большинство продуктов в холодильнике, чтобы они не испортились, но в итоге ускоряют процесс их гниения и порчи. Какие овощи, фрукты и другие вкусности не любят низких температур, «Вечерняя Москва» узнала у нутрициолога Екатерины Кузиной.

© Вечерняя Москва

Авокадо

По словам специалиста, у этого тропического плода отсутствует функция естественной защиты от холода. Поэтому после хранения в холодильнике под спелой кожурой вы рискуете обнаружить волокнистую почерневшую мякоть.

— Такой авокадо лучше выкинуть, никакой пользы он не принесет, а вовсе наоборот, — предостерегла Кузина.

Бананы

Бананы, которые вы помещаете в холодильник, перестают зреть, отметила нутрициолог.

— Зато у них начинается активный процесс порчи: они чернеют, тут же «заражают» своих соседей, в итоге довольно скоро в связке бананов вы не обнаружите ни одного спелого и готового к употреблению, — объяснила эксперт.

Помидоры

Эти овощи холод не просто не любят — они его панически боятся, рассказала Кузина. При низких температурах помидоры становятся волокнистыми и быстро покрываются плесенью.

— Поэтому идеально помидоры вовсе не хранить, а постараться съедать за день-два после покупки, — порекомендовала специалист.

Морковь, свекла, картофель

Корнеплоды запрещены к хранению в холодильниках с высокой влажностью, предупредила нутрициолог:

— Такие холодильники обычно с капельной системой разморозки. Дело в том, что от повышенной влажности у этих продуктов ускоряется процесс гниения, а также образуется грибок. Но и солнечные лучи им тоже противопоказаны. Поэтому для хранения картофеля, моркови, свеклы лучше выбрать сухое темное место, но комнатной температуры.

Лук

Лук, как и картофель, не любит влажности и низких температур. В холодильнике он быстро размягчается и плесневеет. Поэтому, как и картофель, его следует убирать в сухое темное место.

— Но важный пункт: хранить лук следует подальше от картофеля. Несмотря на схожесть в способе хранения, эти два продукта рядом друг с дружкой портятся намного быстрее, — сообщила Кузина.

Хлеб

В холодильнике хлеб быстро превратится во влажный и в то же время жесткий кусок резины, пояснила эксперт.

— Помните, в советские времена у наших бабушек были специальные хлебницы — деревянные закрывающиеся ящики специально для хлебобулочных изделий? Именно так, при комнатной температуре, и следует хранить хлеб, — заметила нутрициолог.

Оливковое масло

Идеальная температура для хранения оливкового масла — от плюс 12 до плюс 14 градусов, рассказала специалист.

— То есть явно не то, что ждет его в холодильнике. Попав в более морозную среду, масло выпадает в осадок и начинает расслаиваться, — уточнила Кузина.

Мед