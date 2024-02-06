Ученые разработали технологию создания сыров с плесенью разных цветов

Ученые из Ноттингемского университета в Великобритании научились создавать множество различных штаммов грибов, с помощью которых можно производить сыры с плесенью разных цветов. Об этом сообщает Daily Mail.

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Производители голубых сыров, таких как Стилтон, Рокфор и Горгонзола, засеивают спорами грибка Penicillium roqueforti сырную массу путем прокалывания иглами. Именно плесень придает сыру своеобразный вкус и аромат.

В результате проведенных исследований ученые выяснили, как образуются классические сине-зеленые вкрапления плесени в голубом сыре и научились создавать другие штаммы, с помощью которых можно производить сыры с вкраплениями плесени белого, желто-зеленого, красно-коричневого, красно-розового, и темно-синего оттенков.

После изготовления новых разноцветных сортов сыра ученые использовали лабораторные диагностические приборы, чтобы определить, каким может быть вкус. Выяснилось, что он практически не отличается от вкуса классических видов голубого сыра. Тем не менее, сыры со светлой плесенью обладали более мягким вкусом, а с красновато-коричневой и светло-зеленой — ярким и острым.

Сейчас команда исследователей рассматривает возможность сотрудничества с сыроделами Шотландии и Ноттингемшира для создания цветных сыров по новой технологии.