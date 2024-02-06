Мед, апельсины, мята. Готовим газированный напиток для всей семьи

Мед, апельсины и мята! Готовим вкусный газированный напиток для всей семьи
Что такое лимонад и как он делается знают все. Но знаете ли вы, что готовить сладкий газированный напиток можно еще и из другого цитрусового фрукта? Смешайте апельсин с медом и минеральной водой… Впрочем, лучше открывайте рецепт и запоминайте как готовить апельсиновый лимонад.
Ингредиенты:
- Газированная минеральная вода — 1,5 л.
- Апельсины — 1,5 кг + 1 шт. для подачи
- Лимоны — 4 шт. + 1 шт. для подачи
- Жидкий мед — 2-3 ст. л.
- Мята — 4 веточки
- Кубики льда — по вкусу
Как готовить:
- Апельсины и лимоны вымойте. Каждый плод разрежьте пополам и выжмите сок в большую миску. Процедите его через частое сито, чтобы избавить от косточек.
- Свежевыжатые апельсиновый и лимонный соки перелейте в большой кувшин. Добавьте жидкий мед и тщательно перемешайте, чтобы он растворился. Уберите в холодильник примерно на 2 часа.
- Соедините с минеральной водой и перемешайте ложкой.