Мед, апельсины, мята. Готовим газированный напиток для всей семьи

Что такое лимонад и как он делается знают все. Но знаете ли вы, что готовить сладкий газированный напиток можно еще и из другого цитрусового фрукта? Смешайте апельсин с медом и минеральной водой… Впрочем, лучше открывайте рецепт и запоминайте как готовить апельсиновый лимонад.