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Мед, апельсины и мята! Готовим вкусный газированный напиток для всей семьи

Что такое лимонад и как он делается знают все. Но знаете ли вы, что готовить сладкий газированный напиток можно еще и из другого цитрусового фрукта? Смешайте апельсин с медом и минеральной водой… Впрочем, лучше открывайте рецепт и запоминайте как готовить апельсиновый лимонад.

Мед, апельсины, мята. Готовим газированный напиток для всей семьи
© Eva.ru

Ингредиенты:

  • Газированная минеральная вода — 1,5 л.
  • Апельсины — 1,5 кг + 1 шт. для подачи
  • Лимоны — 4 шт. + 1 шт. для подачи
  • Жидкий мед — 2-3 ст. л.
  • Мята — 4 веточки
  • Кубики льда — по вкусу

Как готовить:

  1. Апельсины и лимоны вымойте. Каждый плод разрежьте пополам и выжмите сок в большую миску. Процедите его через частое сито, чтобы избавить от косточек.
  2. Свежевыжатые апельсиновый и лимонный соки перелейте в большой кувшин. Добавьте жидкий мед и тщательно перемешайте, чтобы он растворился. Уберите в холодильник примерно на 2 часа.
  3. Соедините с минеральной водой и перемешайте ложкой.
Еда